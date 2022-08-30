نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقتين من القهوة حضري كريم طبيعي بالمنزل لوجه مشدود وخالي من التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد تحضير كريم طبيعي بالمنزل من الأمور السهلة والبسيطة التي لا تحتاج منا أي جهد أو وقت، كما أنه من الأمور الغير مكلفة للمال، فهوى يحتوي على مجموعة من المكونات الطبيعية مثل القهوة والنشا وجل الصبار وهم من المكونات التي تحتوي على فوائد هامة للبشرة، وتساعد في علاج الكثير من المشاكل الخاصة بها مثل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة والاسمرار والخطوط الرفيعة التي تظهر حول الفم ومنطقة العينين، فيعد تحضير الكريم داخل المنزل من أفضل الأمور التي يمكننا القيام بها للحفاظ على البشرة وجعلها أكثر نضارة وأكثر إشراقاً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط الطرق لعمل كريم طبيعي داخل المنزل.

مكونات عمل كريم طبيعي بالمنزل

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال مكونات سهلة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قطرات من فيتامين ه

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم طبيعي بالمنزل بخطوات سهلة هي كالآتي:ـ

في وعاء قابل للطهي نضيف القهوة ثم نضيف إليها الماء، ثم نقلب المكونات جيداً حتي تذوب القهوة. ثم نضع الوعاء على نار منخفضة حتي يغلي خليط القهوة، ثم نقوم بتصفية الخليط في وعاء آخر باستخدام مصفاة سلك. نضع خليط القهوة المغلي في وعاء ثم نضيف إليها ملعقة من النشا ونمزج المكونات حتي يذوب النشا تماماً. ثم نضع الخليط مرة أخرى على نار منخفضة، ثم يتم التقليب باستمرار حتي يغلي الخليط ويصبح قوامه كريمي. نطفئ النار ثم نسكب الخليط في طبق آخر حتي تهدأ حرارته ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من جل الصبار ونمزج المكونات جيداً. بعد ذلك نضيف قطرات من الفيتامين ه ونمزج المكونات مرة أخرى حتي يصبح لدينا كريم متجانس. يسكب الكريم في عبوة نظيفة وجافة تماماً، ثم يحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع كامل.

كيفية استخدام الكريم على البشرة