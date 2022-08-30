نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل ثلاث كريمات للحبوب تحت الجلد للتقشير وإخفاء آثار حب الشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل كريمات للحبوب تحت الجلد التي تساعدك في علاج الحبوب والبثور التي تثير الذعر عند الكثير من المراهقين، بل وتؤدي في بعض الأحيان إلى تشوه الوجه، وقد تظهر هذه الحبوب بسبب الكثير من الأسباب أهمها العوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية، وسنتعرف الآن عبر صحة ثقفني على كل ما يخص هذه الكريمات، لكن تنويه يجب أن تقوم بالذهاب إلى طبيب جلدية من أجل التعرف على الحل الجذري الذي يناسب نوع وفاعلية بشرتك، ولنتعرف الآن على التفاصيل.

كريمات للحبوب تحت الجلد

يجب أن يعلم أولياء الأمور والمصابين بهذا المرض الجلدي أن يهتموا بالعلاج بشكل سريع، وهذا لأن الإهمال قد يترك الكثير من الآثار الغير مرغوب بها، وسنحرص اليوم على عرض بعض الكريمات الطبية المتواجدة في جميع الصيدليات حتى تقوم بعلاج آثر حب الشباب والتخلص منها بشكل سريع، وتعرف إليها الآن عبر النقاط التالية:

كريم تريتينوين TRETINOIN CREAM

يعد هذا الكريم من أهم الكريمات التي تساعد في التخلص من حب الشباب الكيسي.

يحتوي على فيتامين A الذي يعمل على تنقية وتنظيف البشرة، بل ويساهم في تنشيطه الأوعية الدموية لتزيد تدفق الدم إلى البشرة.

يعالج هذا الكريم البشرة التي تعاني من الالتهابات واحمرار الذي يصاحب حب الشباب.

يتناسب هذا الكريم مع أصحاب البشرة الدهنية والجافة، ولا يجب على أصحاب البشرة الحساسة من استخدامه إذا أرادوا يجب أن يضعوه على جزء بسيط من البشرة حتى لا تصاب بالالتهابات.

طريقة الاستخدام قم بوضع أجزاء بسيطة على أماكن الحبوب فقط وتركه دون غسل.

كريم مارالين Marpalene Cream

يساعد هذا الكريم على علاج حب الشباب ويساهم في تنعيم البشرة.

كما يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء.

أما المادة الفاعلة بها هي مادة ادابلين، التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية.

يساهم في تنظيف الوجه ويعمل على تقشير الجلد الميت من البشرة.

تقوم باستعمال هذا الكريم مرتين خلال اليوم لأربع أسابيع حتى تحصل على نتيجة مضمونة.

كريم ايزوتريكس جل ISOTREX