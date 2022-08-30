نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونين فقط.. يمكنك شد وتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شد وتفتيح البشرة من الأحلام التي تراود الكثير من النساء، حيث أن هذا الأمر يؤثر بشكل إيجابي في المظهر الخارجي والثقة بالنفس خاصة أمام الشريك، لذلك تلجأ النساء إلى استخدام المستحضرات الغالية التي لم تمنح نتائج مرضية في أغلب الأحيان، لذلك نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني الحل السحري للحصول على بشرة صافية ومشدودة باستخدام مواد طبيعية متوفرة في كل بيت وآمنة تمامًا وليس لها أي أعراض جانبية كالتي تسببها الكريمات الجاهزة.

شد وتفتيح البشرة باستخدام كريم النشا والبقدونس الطبيعي

من المعروف أن النشا له فوائد متعددة للبشرة من أهمها التفتيح والشد بشكل آمن، كما أن البقدونس يحافظ على ترطيبها وتأخير علامات التقدم في العمر، وفيما يلي مكونات كريم النشا والبقدونس وطريقة التحضير:-

مكونات الكريم

مكونات الكريم بسيطة ومتاحة في كل منزل وتتمثل فيما يلي:-

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة من كريم مرطب (النوع المفضل).

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 3 كبسولات من فيتامين E.

طريقة التحضير

يمكن تحضير الكريم في وقت قصير وبمنتهى السهولة من خلال تلك الخطوات:-

أولاً، يتم خلط كافة المكونات التي تم ذكرها أعلاه في إناء واحد عميق مع التقليب جيدًا حتى تمتزج تماماً للحصول على قوام كريمي. ثم يتم وضع الكريم في علبة نظيفة وتُحفظ في الثلاجة حتى تتماسك نسبيًا. من ثم يتم تطبيق كمية مناسبة من الكريم على بشرة نظيفة ويُترك حتى يجف تمامًا بعد حوالي 60 دقيقة. بعد ذلك يتم غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر. ينصح باستخدام الكريم يوميًا قبل الخلود إلى النوم للحصول على أفضل النتائج.

فوائد استخدام البقدونس على البشرة

استخدام البقدونس المفروم بشكل يومي يعود على البشرة بعدة فوائد، من أهمها ما يلي:-