نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق طبيعية لتنظيف الرئتين من السموم وجعلها تتنفس بشكل افضل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرئتين جزء مهم جدا في جسم الانسان فهي تعمل على تزويد الجسم بالأكسجين وتخلصه من ثاني اكسيد الكربون وطالما يعملان بشكل جيد فيجب المحافظة عليهم من خلال تطهيرهما دائما وننظفهم من أي سموم تمر عبر القصبات الهوائية فتنظيف الرئتين مهم لتعزيز وظائفهم وعملهم في هذا المقال سنعرض لكم طرق طبيعية لتنظيف الرئتين.

الزنجبيل لتنظيف الرئتين:

الزنجبيل به مواد تعزز صحة الرئتين ويعمل على تحسين ادائها لأنه يخفف كمية من الملوثات التي توجد في المجرى التنفسي وذلك قبل ان تضرر الرئتين وايضا يساعد على الوقاية من سرطان الرئة.

نقوم بغلي ملعقة صغيره من الزنجبيل مع كوب ماء وبعد الغليان نغلق النار ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نضع كمية قليلة من العسل وهذا المشروب نتناوله مرتين يوميا حتى يساعد على تقوية الرئتين.

النعناع لتنظيف الرئتين:

النعناع به مادة المنثول التي تعمل على ارتخاء العضلات القريبة للمجرى التنفسي وهذا يخفف الجهد من على الرئتين ويقي من امراض الجهاز التنفسي.

نقوم بمضغ خمس اوراق من النعناع الطازج يوميا، ويمكن تناول كوب من النعناع المغلي يوميا، وايضا يمكن اضافة ملعقة صغيرة من النعناع المجفف الى كوب من الماء المغلي ثم نغطى الكوب ونتركه لمدة عشر دقائق ثم تناوله.

العرقسوس لتنظيف الرئتين:

العرقسوس من الاعشاب الفعالة التي تنظف الرئتين وله خصائص مضادة للالتهابات والفطريات والبكتيريا وهذا يقلل من حساسية الرئتين.

نضيف ملعقة صغيرة من العرقسوس الى كوب من الماء المغلي ونقوم بتغطيته ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نتناوله ويمكن اضافة القليل من العسل اذا اردت تحليته وتناوله مرتين في اليوم.

الشاي الاخضر لتنظيف الرئتين:

يمتلك الشاي الاخضر عناصر غذائية مهمه جدا للحفاظ على صحة الرئتين فهو يعمل على تريح عضلات الرئتين ويقلل من الالتهابات.

نقوم بتحضير كوب من الشاي الاخضر ونتناوله يوميا وهذا يعمل على تعزيز صحة الرئتين ويحافظ على التمثيل الغذائي لها.

الثوم لتنظيف الرئتين:

الثوم به مركب الأليسين الذى يقتل البكتريا الضارة التي توجد في الرئتين فنتناول الثوم يوميا ولكن دون افراط في تناوله وخاصة كبار السن حتى يتجنبوا حموضة المعدة.