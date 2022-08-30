نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مقشر عالمي لترطيب وتفتيح الجسم وإزالة الجلد الميت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مقشر القهوة ، من أفضل أنواع الوصفات التي تعطي البشرة نعومة وترطيب وتجعلها مشرقة دائماً، لأن القهوة تدخل في العديد من المنتجات الطبية لاحتوائها علي مجموعة من العناصر المضادة للأكسدة التي تساعد علي تجديد خلايا البشرة وتعيد لها حيويتها وتعطي رائحة جميلة للجسم، يعمل أيضاً هذا الماسك الرهيب علي تقشير البشرة بشكل كامل، سوف تحصلين علي بشرة ناعمة وخالية تماماً من التصبغات والندبات والحبوب الصغيرة التي تظهر في الجسم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل مقشر القهوة في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل مقشر القهوة

تتكون هذه الوصفة السحرية من مكونات بسيطة في جميع المنازل وهي كالتالي:-

2 معلقة كبيرة من القهوة.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة شور جيل.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم خطوات تحضير مقشر القهوة العالمي في المنزل وهي كالاتي:-

يتم إحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به القهوة ونضيف عليها زيت الزيتون ويتم المزج جيداً. بعد ذلك نضع عليهم السكر والشور جيل ويتم التقليب حتي نحصل علي قوام ناعم. ثم نقوم بوضع الخليط في علبة زجاج ونحتفظ به في الثلاجة لمدة أسبوع.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة استخدام هذا المقشر السحري وهي كالاتي:-

يتم غسل الجسم بالماء الفاتر، ونجفف الجسم قليلاً بعد ذلك نضع من الخليط علي الجسم بالكامل.

ثم يتم تدليك الجسم بحركة دائرية لمدة 5 دقائق، بعد ذلك يترك الخليط علي الجسم لمدة 5 دقائق أخري.

بعد ذلك يتم غسل الجسم بالماء البارد، ويتم الترطيب بأي كريم مرطب، ثم يتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول علي نتيجة مضمونة.

فوائد القهوة للبشرة

يوجد لهذا الماسك فوائد عديدة جداً سوف نذكر بعضها وهي كما يلي:-

يعمل علي توحيد لون البشرة ونضارتها. يزيل الجلد الميت من البشرة ويجعلها أكثر نعومة. يعالج أثار حب الشباب والهالات السوداء حول العين. يزيل الأوساخ والبثور السوداء التي توجد في مسام البشرة. يستخدم في علاج الحروق الناتجة عن أثار أشعة الشمس. يعمل علي تفتيح البشرة وتفتيح البقع الداكنة.

طريقة عمل ماسك القهوة والليمون لتقشير البشرة

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا الماسك الرائع والمميز في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-