نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل اللانشون باللحم المفروم في البيت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد اللانشون من أكثر الأكلات المحببة والمنتشرة عند الأطفال والكبار أيضاً، ‏كما أن اللانشون يقبل على تناول الكثير ‏ويحبه الجميع بكل أنواعه، ‏وحيث أن يمكن تحضير اللانشون في المنزل واحصلى على اللانشون دون احتوائه على المواد الحافظة الصناعية، ‏ويعد اللانشون ‏من الأكلات التي يفضلها البعض في موسم المدارس وفي وجبة الإفطار للاطفال، ‏وكما يمكنك تحضيره في المنزل بأقل تكلفة بدلاً من شرائها من الخارج بطريقة لا تأخذ وقت ولا مجهود، ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل اللانشون بطريقة مضمونة وصحية في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل اللانشون باللحم المفروم المكونات: عدد أثنين من البيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الملح الطعام.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

أربع ملاعق كبيرة من الجبن المطبوخة.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة ناشفة.

نصف ملعقة صغيرة من حبهان البودرة.

رشة من جوز الطيب.

كمية من الزيتون الأخضر للحشو حسب الرغبة. طريقة التحضير: الخطوة الاولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعيفي الوعاء اللحم المفروم وبعد ذلك يضاف إليه التوابل ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض مع ملعقة كبيرة من ملح الطعام وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة كبيرة من البصل البودرة مع ملعقة كبيرة من الثوم البودرة. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة ملعقة صغيرة من الكمون ثم بعد ذلك ضيفي رشة من جوز الطيب مع نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومع نصف ملعقة صغيرة من الحبهان البودرة ويضرب بعد ذلك الخليط جيداً ويضاف إليه البيض مع الزيت ثم ضيفي العسل معالجبن واخلطي المكونات جيداً حتى ‏تتجانس المكونات تماماً. الخطوة الثالثة قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق مع الخلط المستمر ثم اخلطي جميع المكونات حتى يصبح المزيج ناعماً وضعيالخليط على ورق الزبدة وبعد ذلك ضيفي الزيتون الأخضر ويلف الخليط بورق الزبدة على شكل إسطوانة دائرية ويلف مرة أخرى بورقالفويل ويقفل من الجوانب. الخطوة الرابعة قومي بوضع إسطوانة اللانشون في قدر جاهز في الفرن ‏ثم ضعي في وعاء آخر أكبر منه مبطن بقماشة وفيه ماء مغليحتى نصفه ‏ثم بعد ذلك يوضع اللانشون في الفرن لمدة ساعة ونصف تقريباً على درجة حرارة 180 درجة مئوية. الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بترك اللانشون حتى يبرد تماماً ثم قومي بنزع طبقة الفويل وضعية في علبة محكمة الغلق ويقطع بعدها إلىشرائح دائرية رفيعة وبعد ذلك يصبح جاهزة للتقديم ‏وقدميه وبالهناء والشفاء.

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