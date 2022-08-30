طريقة تخليل ثمار الفلفل الأخضر الحار صغيرة الحجم

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عمر شويل - جدة الفلفل الأخضر صغير الحجم الحار يعد طبق جانبي مشهي يضيف إلى الطبق الأساسي طعم ومذاق رائع يزداد عليه الطلب من قبل الكثير من الأفراد عند تخليل الفلفل الأخضر أن تختاري الثمار صغيرة الحجم مكتملة النضج كما يجب أن تكون عملية تخليل الخضار عن طريق وضعها في برطمان محكم الغلق بداخله الماء والملح لمدة لا تقل عن سبعة أيام حتى يأخذ المخلل النكهة والقوام المطلوب يوجد العديد من المخللات المختلفة مثل مخلل الخيار وزهرة الكرنب والباذنجان والزيتون والجزر والفلفل الحار ولا تخلو هذه المخللات من على أي مائدة في البيوت العربية خاصة في شهر رمضان.

طريقة تخليل ثمار الفلفل الأخضر

مكونات الفلفل:

هذه الكمية تكفيني خمس أشخاص.

وزنه نصف كيلو فلفل حار.

عدد ثلاث فصوص شرائح.

نصف كوب كبير خل.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر اختياري.

طريقة عمل مخلل الفلفل الأخضر

سبق وذكرنا أن الفلفل المخلل الحار من أنواع المقبلات التي تقدم بجانب الوجبات الرئيسية على المائدة حيث تعمل على فتح الشهية ويعتبر الفلفل المخلل الحار من ألذ أنواع المخللات على إليكم طريقة تحضيره.

نبدأ أولا بغسل الفلفل الأخضر الحار جيدا. ثم يوضع فيه وعاء متوسط الحجم. نظيف عليه الثوم والملح والخل والسكر والفلفل الحار مع التقليب الجيد للخليط. نحضر برطمان نظيف نضع فيه قرون الفلفل الحار ومزيج الثوم والتوابل. ثم يوضع عليه الماء حتى يغمره. ثم نغلق البرطمان الفلفل الحار بأحكام ونرج البرطمان جيدا. نضع برطمان الفلفل الحار في مكان بارد وجاف لمدة 7 أيام. وبعد مرور أسبوع يفتح البرطمان ونأخذ منه قرون الفلفل المخللة بجانب الوجبات مثل البيتزا أو الشاورما وبالهناء والشفاء.

ملحوظة..

مدة تخليل الفلفل الأخضر الحار في فصل الصيف تستغرق حوالي أسبوع أما في فصل الشتاء تستغرق حوالي 10 أيام.

يمكن الاحتفاظ بمخلل الفلفل الأخضر لمدة ستة شهور أو اكثر داخل الثلاجة.

طريقة عمل مخلل الفلفل الحار المقطع بالزيت

المكونات.

نصف كيلو فلفل اخضر حار.

نصف كيلو من الفلفل الرومي الأخضر.

كمية مناسبة الزيت لغمرة الفلفل.

عدد5 حبات من الليمون الأصفر.

راس من الثوم المقشر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

طريقة تحضير الفلفل الحار المقطع بالزيت

أغسلي الفلفل الحار ثم قطعيه إلى قطع صغيرة وحاولي أن تزيلي البذور لتخفيف حده الحرارة وهذا من الأفضل. واغسلي الفلفل الرومي وتخلصي من البذور في الداخل وقطعيه قطع صغيرة. ثم اغسلي حبات الليمون وقطعيها بالقشرقطع صغيرة وتخلصي البذور. ثم قطعي راس الثوم إلى قطع صغيرة جدا ويفضل هرسها لزيادة النكهة. ثم ضعي كل هذه المكونات السابقة التي قمت بتقطيعها في وعاء مع التقليب الجيد حتى تمتزج ببعضها. ضيفي عليهم ثلاث ملاعق من الملح الخشن مع التقليد مرة اخرى. احضري برطمان زجاجي وإملائية بخليط الفلفل واتركي ربعه فارغ. و بعد أضيف كمية من زيت الزيتون لغمر وجه الفلفل ويتخلل زيت الزيتون جميع المكونات. وفي النهاية اغلقي البرطمان بأحكام ورجيه جيدا وضعيه في جو المطبخ الطبيعي.

وبعد ثلاثة أيام يمكن أن يكون جاهز للطعام والتقديم.