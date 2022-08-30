نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الوصفات الطبيعية لازالة الشعر نهائياً بدون ألم أو التهابات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ العصور القديمة ، كانت البشرة الناعمة إحدى علامات جمال الأنثى. هناك طرق عديدة لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه لن تتمكن من التخلص منها نهائيًا ، لذا ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات بانتظام ومعظم النساء تفعل ذلك في المنزل للتخلص من شعر الجسم يجب إزالة الشعر من الجذور. قد ينفجر أو يسقط من تلقاء نفسه عند تدمير الجريب تتم عملية إزالة الشعر عادة في صالونات التجميل،يمكنك استخدام آلة إزالة الشعر، والنتف بالملاقط، وإزالة الشعر بالخيوط، والشمع وطرق اخري.

طرق ازالة الشعر

وإزالة الشعر هو إجراء مؤقت. يزيل فقط الجزء المرئي من الشعر. لا تتأثر البصيلة ، لذلك بعد فترة يبدأ الشعر في النمو مرة أخرى. هذه الطريقة بسيطة وغير مكلفة وغير مؤلمة عادة. لذلك ، فهي تحظى بشعبية لدى العديد من النساء. على الرغم من استمرار التهيج عادة بعد إزالة الشعر، إلا أن الشعر قد يكون سميكًا وداكنًا يمكنك استخدام عدة طرق بحري لإزالة الشعر غير المرغوب فيه. يعتمد اختيارهم على مساحة الجسم والتأثير المتوقع ورد فعل الجلد الطرق الشائعة لإزالة الشعر في المنزل.

إزالة الشعر بالسكر

إزالة الشعر بالسكر هي الطريقة الأكثر شيوعًا سيستمر التأثير من 2-3 أسابيع وإذا استخدمت هذه الطريقة بانتظام، سيصبح الشعر أرق وأخف وزناً وستزداد المسافة بين الدرجات، يمكن استخدام السكر للبشرة الحساسة الإجراء لا يسبب الحساسية والأعراض السلبية ثم لا تظهر الشعر المنغرز لمرور فعال ، يجب ألا يقل طولها عن 4-5 مم السكر المحلى يكون سهل التحضير ويحتوي على مكونات طبيعية أبسط وصفة تشمل السكر والماء وعصير الليمون فقط يجب تحضير المعكرونة على النحو التالي:

في قدر صغي ، سخني 3 ملاعق كبيرة مع ماء.

دون انتظار الغليان، أضف 4 ملاعق كبيرة. مع. صحراء.

يسخن على نار خفيفة.

عندما يذوب السكر تمامًا ، اسكب ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

بمجرد أن تصبح المعكرونة بلون الكراميل ورائحة لطيفة ، أبعدها عن النار.

وهناك وصفة شعبية أخرى: 1 ملعقة كبيرة ماء ، 10 ملاعق سكر و 6 ملاعق عصير ليمون. تُطهى على نار خفيفة حتى تتحول المعكرونة إلى اللون البني. بدلاً من الماء ، يمكنك استخدام مغلي البابونج ، وسيكون له تأثير مضاد للالتهابات ومبيد للجراثيم بعد الطهي، يجب ترك الخليط ليبرد لمدة نصف ساعة تقريبًا تكون جاهزة عندما تبقى بصمة الإصبع بعد الضغط عليها. يجب أن تكون الكتلة لزجة ولزجة.

قبل العملية عالج الجلد بمطهر ثم بالتلك. خذ قطعة من المعكرونة واهرسها بيديك. يستخدم لمنع نمو الشعر بحوالي 5 × 10 سم ، قم بعمل واحد في كل مرة، وربط القماش من الأعلى والكي. ثم بحركة حادة، قومي بتمزيق الشريط في اتجاه نمو الشعر يمكن استخدام قطعة واحدة من المعجون عدة مرات. اشطفي أي بقايا من الكراميل بالماء الدافئ.

إزالة الشعر بالعسل

وهذا نوع من الخلطة من العسل يصنع منه العجينة ويوصي أخصائيو التجميل بهذه الطريقة للنساء المعرضات للبشرة الجافة والمتهيجة العسل يجعل البشرة رطبة وناعمة وله خصائص مضادة للبكتيريا ويخفف الألم لتحضير الشراب، تحتاج إلى خلط كوب من السكر والعسل. أضف 2 ملعقة كبيرة مع عصير ليمون يُطهى على نار خفيفة لمدة 5-10 دقائق. استخدم نفس طريقة السكر.

وهناك وصفة أخرى لإزالة الشعر بالعسل. الإجراء بسيط وغير مؤلم. من الضروري إحضار 100 مل من الماء ليغلي ، أضف 4 ملاعق كبيرة. مع. عسل. امزج ، برد قليلا. أضف 2 ملعقة كبيرة. مع. عصير ليمون. ضع الكتلة الناتجة على الجلد واتركه لمدة نصف ساعة. يغسل بالماء الدافئ.