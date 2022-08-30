نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق طبيعية تخلصك من تشقق الشفاه الدائم خلال اسبوع في المقال التالي
عمر شويل - جدة كثير من الاشخاص يصابون بتشقق الشفاه وهو امر مزعج ومؤلم والبعض يستخدم مواد كيميائية لعلاج تشقق الشفاه ويوجد اسباب كثيرة لهذه المشكلة منها لعق الشفاه الزائد او الطقس البارد او قلة الترطيب في هذا المقال سنعرض لكم طرق طبيعية للتخلص من تشقق الشفاه.
طرق طبيعية للتخلص من تشقق الشفاه:
عصير الخيار: نحضر عصير خياره ونفرك به الشفاه ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نغسل الشفاه ويمكننا استخدامه دائما لعلاج الشفاه الجافة والمتشققة.
العسل: نضع كمية قليلة من العسل على الشفاه المتشققة ونتركه لبعض من الوقت ثم نقوم بغسلة حيث ان العسل يمتلك خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا.
زيت الخروع: نضع كمية من زيت الخروع على الشفاه ونقوم بتغطيتها بطبقة من الفازلين نستخدم هذه الوصفة يوميا لمدة اسبوع وستعود الشفاه كما كانت.
زيت الصبار: يمكننا وضع كمية من زيت الصبار على الشفاه ونتركها لبضع دقائق ثم نقوم بغسله فهو يعالج تشقق الشفاه وتعود الى طبيعتها.
الشاي الاخضر: نضع منقوع الشاي الاخضر على الشفاه ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نغسله بالماء حيث ان الشاي الاخضر يحتوى على مضادات الاكسدة وتساعد على علاج الشفاه من التشققات.
الغليسرين: نضع طبقة من الغليسرين على الشفاه قبل النوم ونتركها حتى الصباح حيث انه يرفع معدل الرطوبة وهو افضل انواع المرطبات التي تسرع عملية الشفاء.
السكر: عندما يتراكم الجلد الميت على الشفاه فانه يمنعها من الحصول على الرطوبة التي يحتاجها لذلك يجب تقشير الشفاه بعمل خليط من السكر والعسل ونضع هذا الخليط على الشفاه ونحركه بحركات دائرية لمدة دقيقة ونغسله ونضع مرطب الشفاه.
اسباب تشقق الشفاه:
- نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم فهذا يعمل على تشقق الشفاه.
- عدم حصول الجسم على كمية كافية من السوائل.
- التعرض لأشعة الشمس يسبب تشقق الشفاه.
طرق حماية الشفاه من التشقق:
- ترطيب الشفاه يوميا لحماية الشفاه من التشقق.
- شرب المياه بشكل كافي يوميا.
- عدم لعق الشفاه لأنه يسحب الرطوبة من الشفاه.
- عند التعرض للشمس يجب وضع مرطب يحتوى على واقى من الشمس.
- تقشير الشفاه اسبوعيا.
- الامتناع عن الاكل الحار او المالح.
- التنفس عن طريق الانف اثناء النوم وليس الفم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق طبيعية تخلصك من تشقق الشفاه الدائم خلال اسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.