نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق طبيعية تخلصك من تشقق الشفاه الدائم خلال اسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الاشخاص يصابون بتشقق الشفاه وهو امر مزعج ومؤلم والبعض يستخدم مواد كيميائية لعلاج تشقق الشفاه ويوجد اسباب كثيرة لهذه المشكلة منها لعق الشفاه الزائد او الطقس البارد او قلة الترطيب في هذا المقال سنعرض لكم طرق طبيعية للتخلص من تشقق الشفاه.

طرق طبيعية للتخلص من تشقق الشفاه:

عصير الخيار: نحضر عصير خياره ونفرك به الشفاه ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نغسل الشفاه ويمكننا استخدامه دائما لعلاج الشفاه الجافة والمتشققة.

العسل: نضع كمية قليلة من العسل على الشفاه المتشققة ونتركه لبعض من الوقت ثم نقوم بغسلة حيث ان العسل يمتلك خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا.

زيت الخروع: نضع كمية من زيت الخروع على الشفاه ونقوم بتغطيتها بطبقة من الفازلين نستخدم هذه الوصفة يوميا لمدة اسبوع وستعود الشفاه كما كانت.

زيت الصبار: يمكننا وضع كمية من زيت الصبار على الشفاه ونتركها لبضع دقائق ثم نقوم بغسله فهو يعالج تشقق الشفاه وتعود الى طبيعتها.

الشاي الاخضر: نضع منقوع الشاي الاخضر على الشفاه ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نغسله بالماء حيث ان الشاي الاخضر يحتوى على مضادات الاكسدة وتساعد على علاج الشفاه من التشققات.

الغليسرين: نضع طبقة من الغليسرين على الشفاه قبل النوم ونتركها حتى الصباح حيث انه يرفع معدل الرطوبة وهو افضل انواع المرطبات التي تسرع عملية الشفاء.

السكر: عندما يتراكم الجلد الميت على الشفاه فانه يمنعها من الحصول على الرطوبة التي يحتاجها لذلك يجب تقشير الشفاه بعمل خليط من السكر والعسل ونضع هذا الخليط على الشفاه ونحركه بحركات دائرية لمدة دقيقة ونغسله ونضع مرطب الشفاه.

اسباب تشقق الشفاه:

نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم فهذا يعمل على تشقق الشفاه.

عدم حصول الجسم على كمية كافية من السوائل.

التعرض لأشعة الشمس يسبب تشقق الشفاه.

طرق حماية الشفاه من التشقق: