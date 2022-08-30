نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير المايونيز بطريقة بسيطة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة المايونيز يعد من أشهر الصلصات المشهورة والمشورة في الوطن العربي والعالم، كما يعد المايونيز من أكثر الصلصات التي تقدم بجانب معظم الأكلات الشهية مثل السندويشات والشاورما البرجر والمشويات ويدخل أيضا في سندوتشات الكريب والبيتزا وكثير من الأكلات الأخرى الشهية، كما أصبح المايونيز من المقبلات الأساسية نظراً لإحتوائها على نكهة مميزة ولذيذة وبهارات خاصة مفيدة ومختلفة عن أي مقبلات أخرى، والمايونيز هو عبارة عن كريمة ثقيلة مكونة من زيت نباتي وبياض بيض، حيث أن المايونيز يمتلك طعم لذيذ وشهى، ‏كما أن طريقة تحضير المايونيز سهلة وبسيطة ومضمونة وغير مكلفة ولا تأخذ وقت ولا مجهود طويل في تحضيرها في المنزل، ‏ومكونات المايونيز أيضاً غير مكلفة وبسيطة للغاية، ولذلك فسوف نتعرف الأن على طريقة عمل المايونيز بطريقة بسيطة وسهلة وصحية وغير مكلفة ولا داعي لشرائها من المحلات ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل المايونيز بطريقة بسيطة في المنزل المكونات: كوب واحد من الزيت النباتي .

بيضة واحدة كبيرة الحجم .

ملعقة من عصير الليمون .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض .

فص من الثوم المهروس . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي في وعاء الخلاط بيضة ونخفقها بسرعة عالية حتى تخفق بطريقة جيدة . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام مع نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة من عصير الليمون ونخلطهم جيداً مع بعضهم البعض حتى تختلط المكونات سوياً ونتابع الخفق جيداً . الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإضافة فص من الثوم المهروس مع الاستمرار بالخفق جيدا ونتابع الخفق جيدا ثم بعد ذلك نقوم بسكب كوب واحد من الزيت النباتي فوق المكونات السابقة التي في الخلاط بالتدريج كمية تلو الأخرى إلى أن يتكون لدينا مزيج كثيف القوام . الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بحفظ المزيج في الثلاجة لحين استخدامه وقت الحاجة هنا كما يجب ملاحظة أن صلصة المايونيز تم عملها في المنزل يجب أن لا تزيد الاحتفاظ بها في الثلاجة عن خمسة أيام وقدميه وبالهناء والشفاء .

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