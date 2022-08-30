نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة التايوانية الهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريد معرفة طريقة كيكة الشوكولاتة التايوانية؟ إنها صنف حلوى جديد اشتهر مؤخرًا في بعض الأماكن نتيجة لانتشار الأكلات الأسيوية بشكل عام، وما ساعد على انتشارها أكثر هو رغبة الإنسان الدائمة في التجديد فمن منا لا يريد بين الحين والآخر تناول حلوى جديدة لم يجربها من قبل؟ ومن من هواة ومحبي الطبخ لا يريد تجربة أصناف جديدة؟

مقادير كيكة الشوكولاتة على الطريقة التايوانية

90 جرام دقيق مخصص لعمل الكيك متوفر في السوبر ماركت.

25 جرام من نشا الذرة.

95 جرام من زيت الذرة.

8 حبة بيض كاملة.

25 جرام من الكاكاو الخام البودر الغير محلى.

100 جرام حليب سائل.

110 جرام سكر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

قطع شوكولاتة صغيرة (chocolate chips).

طريقة كيكة الشوكولاتة التايوانية

في البداية عليك تجهيز قالب كيك مناسب لطبيعة كيكة الشوكولاتة التايوانية وحجمها. بحيث يكون القالب مربع بحجم 8 إنش. وغطه من الداخل بالكامل بورق الزبدة.

جهز إناء عميق وضع به الدقيق ونشا الذرة والكاكاو بعد نخلهم مع بعض ثم قلبهم جيدًا.

سخن الزيت في الميكروويف حوالي دقيقة بحيث تصبح درجة حرارته 90 درجة ثم اسكبه فورًا على الخليط الجاف السابق إعداده وقلبهم بالمضرب السلك اليدوي حتى تحصل على قوام سائل. ثم ضع كمية من الشوكولاتة مع التقليب حتى تذوب تمامًا.

بعد ذلك قم بإضافة الحليب بالتدريج وقلب بعد كل إضافة حتى تحصل على قوام سميك. عند ذلك قم بفصل صفار البيض عن البياض وضع صفار البيض وقلبه مع هذا الخليط السميك حتى يصبح أخف ويمكن إضافة المزيد من الحليب حسب الحاجة.

في إناء عميق آخر اخفق بياض البيض مع رشة الملح وعصير الليمون باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمه وتحصل على رغوة بيضاء كثيفة.

ثم قم بإضافة بياض البيض المخفوق للخليط السابق بالتدريج مع التقليب بعد كل إضافة من أسفل إلى أعلى حتى تحصل على قوام الكيك.

يمكن إضافة بعض من قطع الشوكولاتة داخل عجينة الكيك قبل سكبها في القالب المعد. وأخيرًا يتم وضع قطع من الشوكولاتة على الوجه قبل وضع القالب في صينية أخرى بها كمية من الماء الساخن وتوضع في الفرن حتى النضج.