نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل التاتو.. طريقة صبغ الحواجب في البيت طبيعياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد صبغ الحواجب من أفضل الحلول للحصول على مظهر حاجب ممتلئ ومنظم، وسيساعدك ذلك في الحصول على إطلالة رائعة، ولكن قد تتخيل بعض السيدات إنه يلزم عليها التوجه لصالونات التجميل للقيام بصبغ الحواجب، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لك أفضل طريفة لصبغ الحواجب في المنزل بعدة طرق.

كيفية صبغ الحواجب في المنزل؟

يمكنك الاختيار ما بين العديد من الطرق لصبغ الحواجب بنفسك في المنزل، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق استخدام الصبغات الجاهزة، أو يمكنك تحضيرها بوصفات طبيعية في المنزل، لذا سنتعرف على خطوات كل طريقة ومميزاتها

صبغ الحواجب باستخدام الصبغة

تمثل تلك الطريقة الأسلوب الاسهل في الحصول على اللون الذي ترغبي به، ولكن لا يفضل استخدامها باستمرار لإنها قد تؤدي إلى تساقط شعر الحاجب أو الشيب المبكر، ولكن إن كنتي ترغبي في تطبيقها في بعض المناسبات فكل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية:

أغسل وجهك وتأكدي من تنظيف حاجبيك جيداً ثم جففيهما.

حضري صبغة الحواجب وفقًا للطريقة المدونة على العبوة الخاصة بها.

ضعي كمية صغيرة من الصبغة على الفرشاة وابدئي برسم الحاجب من المقدمة حتى الذيل.

انتظري لمدة 10 دقائق، ثم قومي بمسح الحاجب بقطنة مبللة بالماء.

راعي فرق الوقت بين الحاجبين، فلابد إن تكون المدة متساوية حتى تحصلي على لون مطابق.

تستمر الصبغة على الحواجب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ستة أسابيع، بعدها يجب أن تكرري صبغ الحاجب مرة أخرى.

صبغ الحواجب باستخدام الحنة الطبيعية

تتميز تلك الطريقة بكونها أكثر آمنا في الحفاظ على شعر الحاجب، حيث إنها خالية من الكيماويات، ولكنها قد تحتاج لعدة تجارب حتى تحصلي على اللون المناسب لكي، حيث توجد العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها للحصول على لون يناسب لون شعرك وبشرتك.

ولا تختلف تلك الطريقة عن الطريقة السابقة في خطوات التطبيق، ولكنها تحتاج لخطوات زائدة في بداية تحضير الحنة وإضافة المكونات المناسبة التي ستمنحك اللون الذي ترغبين به.

أهم النصائح لصبغ الحواجب في المنزل: