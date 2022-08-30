بأدق المقادير أعملي بسكويت الشاي الاقتصادي بطريقة سهلة وسريعة وبطعم دايب دوب

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عمر شويل - جدة يتميز البسكويت بأنه من أنواع المخبوزات التى يسهل علينا القيام بعملها فى المنزل بمنتهى السهوله، لتوفير مكوناته وطريقة تحضيره السهله والبسيطة، ويعد بسكويت الشاى من الوصفات السهله التى يحبها جميع أفراد الأسرة، حيث يرغبون فى تناول مع كوب الشاى أو اللبن ليكسبه الطعم والمذاق الخاص به، وسوف نعرض لكم فى هذا المقال عن طريقة عمل وصفة بسكويت الشاى بطريقة تسهل عليكى إعدادها.

يعد بسكويت الشاى من اسهل الوصفات التى تقدم، حيث أنه يتميز بطعمه الخفيف والهش مع كوب الشاى الذى يضيف إليه الطعم والمذاق الرائع، ويمكن عمل بسكويت الشاي فى المنزل دون ان نلجأ لشرائه من المحلات، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل وصفة بسكويت الشاى بطريقة تسهل عليكى تحضيرها فى البيت.

طريقة عمل بسكويت الشاى

المقادير

2 كوب من الدقيق.

3 معالق كبار من النشا.

كوب الاربع سكر.

كوب الاربع زبدة.

2 بيضة.

معلقة كبيرة من البيكينج باودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

تحضير وصفة بسكويت الشاى

نحضر الزبدة والسكر فى وعاء ونقوم بخلطهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يصبح القوام كريمى، ثم نضيف البيضة تلو الاخرى ونقوم بخلطهم لتتجامس جميع المكونات، ثم نضيف الفانيليا.

فى وعاء آخر نسكب الدقيق والبيكينج باودر ورشه الملح ونضيف إليهم خليط البيض والزبد ونقلبهم حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة وتتلاشى جميع آثار الدقيق.

نحضر صينية مدهونة بالسمن ونشكل قطع البسكويت على أشكال مربعات ونرصها فى الصينية ونتركها ترتاح عشر دقائق، ثم نضعها فى الفرن على درجه حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى ينضج البسكويت.

نخرج صينية البسكويت من الفرن ونتركه يبرد.

هذه الوصفة سوف تغنيكى عن القيام بشراء البسكويت جاهزاً من المحلات، حيث أنها طريقة سهله وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل فى الإعداد، كما أنها من الوصفات السهله التى يمكن أن نعدها كفطار خفيف مع حساء الشاى الذى يضيف إليه الطعم الحلو والمذاق الفريد، الذى يتمتع به كل من الكبار والصغار ويرغبون دائماً فى الحصول عليه، ويمكن سيدتى عمله فى المنزل بمنتهى السهولة دون أى جهد أو عناء، وتتوفر مكونات البسكويت فى كل مطبخ فهو يتميز بتوفير المال والجهد، ويمكن أن يأخذه أطفالنا فى المدارس مع الساندوتشات أو يقدم كوجبة خفيفة على الفطار أو العشاء، لذلك ننصحك سيدتى بتطبيق هذه الوصفة كما هى لتحصلين على اروع بسكويت شاى ممكن أن تقدميه لعائلتك.