نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القراقيش السادة بقوام ولون ذهبي مميز ومذاق لذيذ مثل الأفران هشه وخفيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل القراقيش السادة الفلاحي، من أحلي المعجنات الخفيفة اللذيذة و الهشة المقرمشة التي تتناول دائما بجانب كوب الشاي هي قراقيش الأفران، فهي تعد من أشهر المعجنات التي تتواجد دائما في الأفران المخبوزات ويحبها الجميع وبالأخص الأطفال وهذا لأنها خفيفة جدا في الطعام ويمكن تناولها في جميع الأوقات سواء كان على الإفطار أو في العشاء أو كمقبلات بين الوجبات لذلك تحرص الأمهات دايمًا على الذهاب إلى الفرن لشرائها لكي يتناولها أفراد أسرتها، ولكننا أردنا أن نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة جدًا وغير مكلفة كيلو من الدقيق سوف تحضيري كمية من قطع القراقيش والطعم احلى من الجاهزة بكثير. مقادير القراقيش السادة كيلو دقيق منخول.

كوب سمن.

ملعقة كبيرة خميره فوري.

كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ملعقة كبيرة شمر وينسون محمص.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

ربع كوب ماء دافئ.

نصف كوب لبن دافئ.

رشة ملح. طريقة تحضير القراقيش السادة أولا نقوم بنخل الدقيق ونضعه في طبق كبير وعميق ويمكن استخدام العجان إذا توفر.

ثم نضيف رشة الملح وملعقة السكر و السمسم والشمر واليانسون البيكينج بودر و الحليب البودر ونقلبهم جيدا مع بعضهم حتى يمتزجا.

في وعاء آخر نقوم بوضع الماء الدافئ والخميرة و ملعقة السكر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا ثم نتركهم لمدة 10 دقائق لكى تتخمر.

بعد ذلك نقوم بتسخين السمن على نار هادئة حتى تذوب.

ثم نسكب السمن على الدقيق ونقوم بتقليب الدقيق مع السمن جيدًا حتى يتشرب الدقيق السمن ونضيف الزيت ونقلبه من الدقيق حتى يصبح مثل حبات الرمل.

بعد ذلك نسكب خليط الخميرة على الدقيق والحليب الدافئ و نبدأ فى عجن القراقيش السادة.

لابد من عجن القراقيش جيدا باليد أو بالعجان حتى تحصلي على عجينة متماسكة و طرية.

بعد ذلك نترك العجينة حتى تختمر لمدة نصف ساعة ونغطيها.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى قطع متساوية الحجم، ونقوم بفرد كل قطعة على حدي ثم نقوم بتقطيع قطع متساوية الحجم.

نأتي بصينية الفرن ونقوم برص قطع القراقيش في الصينية ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

ثم ندخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر من الأسفل، يمكنك تشغيل الشواية آخر دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم نقدمها للطعام بالصحة والهنا.

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