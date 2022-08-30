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عمر شويل - جدة تنعيم وتكثيف الشعر بمكون خارق يعمل علي منحك نعومة وترطيب ويمنع تساقطه، الشعر هو سر جمالك حيث يعد الشعر المفرود والناعم من أهم الأشياء التي ترغب بها المرأة، ولذلك تستخدم العديد من المنتجات الكيميائية للحصول علي شعر ناعم وكثيف، ولكنها غير آمنة علي الشعر مثل الشامبو والبلسم حيث يمنحك نعومة مؤقتة وسريعاً ما تنتهي عند جفاف الشعر، ولهذا يمكنك الاستغناء عنها واستخدام بدائل طبيعية من مكونات فعالة وتجعل الشعر أكثر كثافة، وتوجد الكثير من المواد التي يمكن استخدامها والتي تضفي علي الشعر نعومة وحيوية.

مكون سحري لتنعيم وتكثيف الشعر ومنع تساقطه

تبحث العديد من النساء عن أفضل المنتجات التي تعمل علي تنعيم وتكثيف الشعر بشكل طبيعي.

ولكن توجد بعض العوامل التي تتسبب في تقصف وتلف الشعر وعدم زيادة كثافته.

ومنها التعرض بكثرة للحرارة العالية نتيجة استخدام أدوات تمليس الشعر أو عدم العناية به بالشكل المطلوب.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة تنعيم وتكثيف الشعر بمكون منزلي خارق ويمنحك نتيجة سريعة.

وصفة زيت جوز الهند لتنعيم وتكثيف الشعر

يقوم زيت جوز الهند بعلاج هيشان الشعر ومنع جفافه كما يقوم بتكثيف وتطويل الشعر.

وهذا لاحتوائه علي أحماض وفيتامينات تعمل علي ترطيب الشعر من الداخل وتغذية البصيلات.

مكونات الوصفة

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الشامبو.

القليل من الماء.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام

أولاً قومي بغسل الشعر جيداً حتي يكون خالي من أي زيوت أو أوساخ.

ثم يتم مزج المكونات حتي تتجانس وتوضع علي الشعر من الجذور حتي الأطراف مع تدليك لفروة الرأس.

تترك الوصفة علي الشعر لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء.

تكرر مرتين في الأسبوع للحصول علي شعر ناعم وكثيف.

وصفة الثوم لتكثيف الشعر ومنع التساقط

الثوم مكون غني بمضادات للبكتيريا والميكروبات والتي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

مما يساعد علي زيادة كثافة وطول الشعر ويقوم بالحد من تساقط الشعر.

مكونات الوصفة

5 فصوص من الثوم المفروم.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام