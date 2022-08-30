نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشان وشك يحلو وينور” 10 نصائح هامة للحصول على بشرة ناعمة خالية من العيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحلم جميعًا ببشرة مشرقة خالية من العيوب، ولكن مع ظهور المنتجات الجديدة وأسرار العناية بالبشرة التي لا نهاية لها ليس من السهل دائمًا العثور على أفضل أسرار جمال لبشرتك في الواقع ما عليك سوى الحفاظ على جمال بشرتك من الداخل إلى الخارج ، ولست بحاجة إلى إنفاق الكثير من المال للحصول على بشرة خالية من العيوب، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على نضارة بشرتك مثل العوامل الوراثية والشيخوخة والهرمونات كلها عوامل داخلية تؤثر على الجلد،ويوجد أيضاً تأثير الكثير من العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس وعدم شرب الماء بكثرة.

نصائح هامة للحصول على بشرة ناعمة

فيما يلي بعض النصائح السريعة والسهلة للحصول على بشرة صحية وناعمة:

تناول نظام غذائي صحي : يمكن لنظامك الغذائي أن يحسن صحة بشرتك من الداخل إلى الخارج ، لذلك يبدأ تنظيف بشرتك باتباع نظام غذائي صحي فيما يلي بعض الأطعمة التي أظهرت الأبحاث أنها مفيدة للبشرة:

تحتوي المانجو على مركبات مضادة للأكسدة تعمل على حماية مكونات الجلد مثل الكولاجين.

الطماطم مفيدة للوقاية من سرطان الجلد.

زيت الزيتون يعمل على تقليل خطر الإصابة بالشيخوخة الضوئية الشديدة على الوجه وهو الضرر التراكمي للجلد بما في ذلك التجاعيد والبقع الداكنة وتغير اللون الناجم عن التعرض لأشعة الشمس على المدى الطويل.

يمكن لفلافانول الكاكاو الموجود في الشوكولاتة الداكنة أن يحسن بنية البشرة ووظيفتها حيث وجد العلماء أن الكاكاو يقلل خشونة وتقشر الجلد ويزيد من رطوبة الجلد ويساعد في دعم البشرة ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

للشاي الأخضر فوائد عديدة للبشرة يمكن لمركبات البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر تجديد خلايا الجلد المحتضرة مما يشير إلى أنها قد تكون مفيدة في التئام الجروح.

الإقلاع عن التدخين

يعمل التدخين على تضييق الأوعية الدموية في الطبقة الخارجية من الجلد مما يقلل من تدفق الدم ويستنزف العناصر الغذائية والأكسجين التي يحتاجها الجلد للبقاء بصحة جيدة،ويمكن للإقلاع عن التدخين أن يحسن صحة الجلد ويمنع تكون التجاعيد التى تظهر بسبب التدخين فيمنح الكولاجين والإيلاستين قوة البشرة ومرونتها والذى يعمل التدخين على تكسير الكولاجين وتقليل إنتاج الكولاجين.

الزيوت الطبيعية

تعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل الطرق للمساعدة في حماية وترطيب بشرتك حيث يمتص الجلد الرطوبة اللازمة من الزيت مما يجعله ناعمًا وصحيًا.

الكريم الواقي من الشمس

تأكدى من استخدام كريم واقي من الشمس قبل الخروج ولا تعرضى نفسك للشمس لأكثر من 30 دقيقة، حيث يعتقد البعض أن الشمس تضر الجلد فقط في الصيف، ولكن هذا ليس هو الحال.

شرب الكثير من الماء

يحتاج الجسم إلى الكثير من الماء كل يوم حيث يواجه الجسم الجفاف، مما يجعل شرب الماء أمرًا ضروريًا للتغلب على هذه المشكلة والحفاظ على بشرتك صحية ومنتعشة.