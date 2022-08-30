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عمر شويل - جدة وصفة مذهلة لعمل بوتكس من المنزل أفضل نتيجة لإخفاء علامات التجاعيد ،أفضل الخلطات لإخفاء علامات التجاعيد من أكثر الأمور بحثاً على محركات البحث المختلفة، فمن منا لا يرغب في التخلص من هذه العلامات المزعجة فيوجد مجموعة من الخلطات المنزلية التي تساعدكم في التخلص من هذه التجاعيد وأثبت فعاليتها من قبل الكثير من الشباب، حيث أن هذه الخلطات آمنة ولذلك فيمكنكم وضعها على الوجه بكل بساطة.

أفضل الخلطات لإخفاء علامات التجاعيد:

الزيوت النباتية تتمتع بأنها لها دور كبير في مجال الحفاظ على البشرة وتغذيتها والمنع من إصابتها بمظاهر الشيخوخة المبكرة، ويمكنكم الحصول على هذه الزيوت من خلال متاجر العطارة وإليكم في الآتي أفضل هذه الخلطات:

قناع بياض البيض:

من أبرز مميزات هذا الماسك أنه غني بالبروتينات حيث أنه يحفز الجسم من إنتاج الكولاجين اللازم لنضارة البشرة، وإليكم خطوات الاستخدام:

عليكم بمزج حبة من البيض مع ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون مع عصير نصف ليمونة.

وبعد ذلك عليكم بخفق بياض البيض جيداً وذلك من أجل أن يصبح راغياً.

يتم وضع هذا الماسك على الوجه وتجنب وضعه على العينين، ويفضل تركه لمدة نصف على الأقل قبل أن تقوم بغسله.

ينصح بوضع هذا القناع مرة كل أسبوع.

قناع الهلام الملكي:

هذا الماسك يعد من أفضل أنواع الماسكات على الإطلاق، حيث أنه يتم وضعه على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل أن تقوموا بغسل الوجه، مع ملاحظة ضرورة غسل الوجه بالماء الفاتر فقط بدون صابون، ويفضل وضع هذا القناع مرة واحدة كل أسبوع.

كريم مضاد للتجاعيد:

الزيوت المستخدمة في هذا الكريم لها دور في التجديد من البشرة كما أنها تحافظ على شبابها، كما يمكنكم الاستعانة بكريم أساس ووضع القليل من زيت زهرة الربيع عليه أو زيت المسك أو زيت زرع القمح كما ننصحكم باستخدام هذا الكريم في فترة الصباح والمساء ،وأثبتت الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية أن هذا الكريم له دور في التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة ولذلك فيمكن استخدامه لجميع الفئات العمرية.