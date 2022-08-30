نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقه لعمل الخبز بالمنزل بدون فرن وينتفخ معكم بطريقه مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت شغوفًا بعمل الخبز في البيت، فعليك بالتأكيد تجربة هذه الوصفة للخبز بفضل مكونين فقط ، ستتمكن من رؤية ارتفاع العجينة أثناء الطهي، حيث أن كثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل الخبز الذي يعتبروصفة مرافقة للأطباق الأساسية ويمكن تحضيره في المنزل في غضون دقائق قليلة. لكن هذا ليس كل شيء. عند مزج مكونين مشهورين، يمكنك ملاحظة انتفاخ العجين.

المكونات الأساسية التي تصنع عجين الخبز الشامي

مكوّنان يتيحان مضاعفة حجم الخبز، العنصر الأساسي الذي يرافق العديد من الأطباق المعروفة في العالم العربي ولن تستغرق سوى 20 دقيقة بدون استخدام الخميرة .ستحتاج إلى تحضير الوصفة على النحو التالي:

25 سنتيلتر من الماء

300 غرام من الدقيق

1.5 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضيره

في وعاء بدئي بخلط الملح والدقيق. أضف الماء تدريجيًا ، واخلط المكونات يدويًا. استمر في العجن لمدة 5 دقائق حتى تحصل على عجينة ناعمة ومرنة منذ ذلك الحين سوف تحتاج فقط إلى تقسيم العجين إلى 6 أجزاء على شكل كرات موحدة. اتركي النار تحترق تحت قدر وباستخدام شوبك، افردي العجين لتشكيل قرص بسمك 3 م. بعد ذلك ، بدون استخدام الدهون مثل الزبدة أو الزيت، ضع المستحضر على طاسة مسخنة مسبقًا واطهي لمدة 40 ثانية على جانب والآخر. عند القيام بذلك، ستفاجأ بملاحظة زيادة في الحجم في ثوانٍ، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الخميرة هذا الانتفاخ يجعل من الممكن الحصول على خبز رائع من أجل صنع السندويشات اللذيذة والشاورما

سبب انتفاخ خبز المقلاة

عند تحضير وصفة الخبز اللبناني في المنزل ، ستشعر بالفضول بلا شك للتعرف على المكونات أو العملية التي تسمح للعجين بالارتفاع. هناك شيء واحد مؤكد ، أحد شروط الوصفة الناجحة هو تحضير عجينة رطبة جيدًا. لهذا يحتاجون إلى خليط من الماء والدقيق. تجنب تجفيف العجين بإضافة الدقيق أثناء العجن. على الرغم من أن العجين يكون لزجًا في البداية، إلا أنه يجب أن يحافظ على مستوى عالٍ من الرطوبة. في الواقع ، كلما انخفضت كمية الماء ، زاد سقوط البخار، مما لن يساعد في نفخ الخبز أثناء الخبز بالإضافة إلى ذلك ، فإن أحد الشروط الأخرى لإيجاد جيب في وسط الخبز هو تسخين المقلاة على نار عالية لمدة عشر دقائق على الأقل ستسمح هذه الخطوة لماء العجين بالتحول سريعًا إلى بخار من خلال القيام بذلك ، ستتمكن من النجاح في وصفتك مثل المحترفين والحصول على حجم مثير للاهتمام لحشو خبزك لاحقًا.كما فهمت ، هناك مكونان فقط يكفيان لزيادة حجم الخبز بعد ذلك. بمجرد أن يصبح الخبز جاهزًا ، يمكن تخزينه في الفريزر لمدة تصل إلى 3 أشهر. يمكنك تناوله في أي وقت ووضعه في الفرن لبضع دقائق قبل تناوله. لا تتردد في مشاركة هذه التجربة مع الصغار الذين سيسعدون بمشاهدة هذه الظاهرة.