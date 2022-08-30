نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل كيراتين لفرد الشعر المجعد بكريم بانثينول بطريقة بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة النساء والفتيات دوماً ما تبحثن بشكل مستمر عن أفضل كيراتين طبيعي يساعد في فرد الشعر المجعد والهايش، كما أن نتيجة هذه الوصفة الطبيعية تعتبر أفضل من نتيجة استخدام الكيراتين الكيميائي على الشعر، فهو أفضل وصفات الكيراتين الطبيعي التي قد تم التعرف عليها حتى وقتنا الحالي في فرد وتنعيم الشعر، فهو يتكون في الأساس من كريم بانثينول الذي يعرف عنه الجميع أنه الكريم المعجزة سواء قد تم استخدامه للبشرة أو للشعر، وفيما يلي سوف نعرض لكم متابعينا الكرام مكونات وطريقة تحضير وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر.

مكونات كيراتين كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر

عبوة واحدة ذات حجم متوسط من كريم بانثينول.

كذلك حوالي ربع كوب متوسط في الحجم من زيت الزيتون.

عدد 2 كبسولة من فيتامين ه‍ـ.

طريقة تحضير وصفة كيراتين طبيعي للشعر

تعتبر عملية تحضير الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الهايش من كريم بانثينول سهلة جداً، وتتلخص هذه الطريقة في عدة خطوات جاءت كما يلي: