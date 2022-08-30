كيفية عمل كيراتين لفرد الشعر المجعد بكريم بانثينول بطريقة بسيطة

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عمر شويل - جدة النساء والفتيات دوماً ما تبحثن بشكل مستمر عن أفضل كيراتين طبيعي يساعد في فرد الشعر المجعد والهايش، كما أن نتيجة هذه الوصفة الطبيعية تعتبر أفضل من نتيجة استخدام الكيراتين الكيميائي على الشعر، فهو أفضل وصفات الكيراتين الطبيعي التي قد تم التعرف عليها حتى وقتنا الحالي في فرد وتنعيم الشعر، فهو يتكون في الأساس من كريم بانثينول الذي يعرف عنه الجميع أنه الكريم المعجزة سواء قد تم استخدامه للبشرة أو للشعر، وفيما يلي سوف نعرض لكم متابعينا الكرام مكونات وطريقة تحضير وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر.
مكونات كيراتين كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر
- عبوة واحدة ذات حجم متوسط من كريم بانثينول.
- كذلك حوالي ربع كوب متوسط في الحجم من زيت الزيتون.
- عدد 2 كبسولة من فيتامين هـ.
طريقة تحضير وصفة كيراتين طبيعي للشعر
تعتبر عملية تحضير الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الهايش من كريم بانثينول سهلة جداً، وتتلخص هذه الطريقة في عدة خطوات جاءت كما يلي:
- في البداية يجب إحضار وعاء ذات حجم مناسب ثم نضع بداخله عبوة كريم بانثينول وكذلك زيت الزيتون، وبعدها نضيف إليهم كبسولات فيتامين هـ.
- نقوم بتقليب كافة المكونات السابقة مع بعضها البعض بصورة جيدة، وذلك حتى تصير متجانسة بشكل تام مع بعضها البعض.
- نبدأ في تنشيط الشعر باستخدام فرشاة ذات أسنان مناسبة للشعر المجعد.
- ثم يتم تقسيم الشعر إلى بعض من الخصلات الصغيرة، وذلك حتى يتم فرد الكيراتين عليهم بكل سهولة، وكذلك حتى يتم استفادة الشعر من كريم بانثينول الذي وضع عليه بصورة أفضل.
- يفضل أن يفرد الكيراتين على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف وأن يصل الكريم إلى كافة الشعر.
- يتم ترك الكريم فوق الشعر لمدة ساعة تقريبًا، ثم يتم تغطيته باستخدام كيس بلاستيك.
- نبدأ مرة أخرى في تمشيط الشعر بشكل جيدا مرة ثانية قبل غسله.
- يتم غسل الشعر بشكل جيد باستخدام الماء الدافئ وكذلك الشامبو الذي يناسب نوعية الشعر، وهو ما سوف يساعد في التخلص من أي بقايا للكريم على الشعر.
- يفضل تكرار هذه الوصفة الطبيعية على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا، وذلك حتى يتم الحصول على أفضل النتائج التي طالما رغبتي بها.
- بعد الاستمرار في استخدام هذه الوصفة سوف تلاحظين الفرق على شعرك فيصبح مفرود وناعم جدًا.
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