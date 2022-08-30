طريقة استخدام زيت جوز الهند وصودا الخبز لبشرة اصغر بــ 10 سنين

النهاردة معانا وصفة غسول طبيعي للبشرة ، ليه فوايد كتير جدا ، هيساعدك على علاج التجاعيد وترهل البشرة, هيخلصك من الرؤوس السودا, حب الشباب, الاوساخ, الزيوت الزيادة, الندبات, والاحمرار الناتج عن التهاب البشرة ، وبشكل عام الوصفة هتساعدك تباني اصغر بعشر سنين لو استخدمتيها بانتظام ، تعالوا نعرف مع بعض مكونات وطريقة الوصفة.

غسول طبيعي للبشرة:

مكونات الوصفة دي مش بس هترطب بشرتك وهتخليها تبان اصغر بعشر سنين ، ولكن كمان هتساعدك على التخلص من السموم الضارة من بشرتك ومسامك.

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

– 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز “الكربوناتو”.

طريقة التحضير والاستخدام:

في بولة نضيفة امزجي المكونين مع بعض كويس ، لحد ما يتكون عندك خليط قوامه مناسب ، حطي الخليط على بشرتك لمدة 5 – 10 دقايق ، بعدها اغسليه بماية دافية ، كرري الوصفة دي من 3 – 4 مرات في الاسبوع للحصول على افضل النتايج.

اتأكدي من استخدام كريم مرطب خالي من المواد الكيميائية بعد الوصفة دي عشان تمنعي جفاف الجلد بسبب صودا الخبز.

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