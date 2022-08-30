نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي الخلطات لتطويل الشعر وتنعيمه باستخدام ماء الأرز في اسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تطويل الشعر بأقل مكاونات وسهلة وبسيطة، حيث يحلم جميع الناس ان يكون لديهم شعر صحي وطويل، يعتبر شعر المراة زينتها الاساسية،ويستخدم الآسيويون ماء الأرز لعلاج الشعر لعدة قرون، حيث تحتوي هذه المياه على العديد من المعادن والفيتامينات لتحافظ على شعرك صحيًا وناعمًا ولامعًا وقد أظهرت الأبحاث أنه في اليابان، كان بإمكان النساء الحصول على شعر طويل وصحي بمجرد الاستحمام في ماء الأرز وفقًا للدراسة، التي تستند إلى أمثلة تاريخية، يمكن أن يقلل ماء الأرز من الاحتكاك بين الأسطح ويزيد من مرونة الشع. في الواقع ، الماء مليء بمضادات الأكسدة والمعادن وفيتامين E المهم لصحة الشعر.

الارز لتطويل لشعر

ضعي نصف كوب من الأرز الأبيض في وعاء واشطفه جيدًا.

ثم يضاف الماء الساخن وليس الماء المغلي.

اتركه لمدة 15 دقيقة على الأقل.

بعد هذا الوقت، صفي الأرز واحتفظي بالرطوبة.

صب ماء الأرز في وعاء وضعه في الحمام.

اغسلي شعرك كالمعتاد بعد غسل الشامبو، اشطفه مرة أخرى بماء الأرز اتركيه على خصلات شعرك لمدة 10 دقائق. أخيرًا اشطف الرأس بالكامل بالماء البارد.

بعد بضع مرات من الاستخدام، ستكون راضيًا عن النتائج: شعرك أكثر نعومة، وأسهل في التمشيط ورطبًا ، ومنعشًا!

كيف تستخدم ماء الأرز لشعر جميل

1. يشطف بماء الأرز

اشطفيه بماء الأرز كعلاج للشعر حيث إن ماء أرز قوي وأقل هشاشة ومخمر للتألق وهو أفضل منتج للشعر. يوازن درجة الحموضة في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر.

لتحضيره، انقعي نصف كوب من الأرز المغسول مسبقًا في وعاء وأضيفي كوبًا من الماء. غطي الوعاء واتركي الأرز ينقع في الماء لمدة 4 ساعات. ثم بعد التجفيف والشامبو ، اتركه يشرب طوال الليل قبل استخدامه كغسيل نهائي. صب هذا الماء المخمر على شعرك واتركه لمدة 3 إلى 5 دقائق قبل شطفه بالماء النظيف.

2. ماسك الشعر بماء الأرز

لتجديد فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي ومنع تقصف الأطراف، يعتبر قناع الشعر هذا عناية كبيرة. يمكن استخدامه أيضًا كمكثف للرموش.

لإنشائه سوف تحتاج:

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الحلبة

1 ملعقة كبيرة جل الصبار

ماء الأرز

قطرتان من زيت النعناع العطري

في وعاء ، اخلطي مسحوق الحلبة (يمكنك استخدام مسحوق إكليل الجبل) وجل الصبار وماء الأرز حسب الحاجة للحصول على عجينة ناعمة وسميكة. يمكنك إضافة زيت النعناع الأساسي إذا رغبت في ذلك. اتركي القناع يثخن لمدة 30 دقيقة قبل وضعه على شعرك لمدة ساعة. اشطفه بالماء النظيف.

3. مكعبات مثلج ماء الأرز

حفظ لاستخدامه لاحقًا في روتين جمالك ، فهذا الآيس كريم يساعد شعرك على التألق.

لإنشائه سوف تحتاج:

نصف كوب أرز عضوي ، مغسول جيداً

1 كوب ماء

امزج المكونات واترك كل شيء ينقع لمدة 4 ساعات أو طوال الليل. صفي الماء في صندوق ثلج واتركيه في الثلاجة. ثم يمكنك إذابة كوب أو كوبين من الثلج في وعاء مملوء بنصف كوب من الماء وشطف شعرك به بعد غسل الشعر بالشامبو.

4. ماسك نمو الشعر كعلاج ليلي

يستخدم هذا القناع على الشعر ليلاً للحفاظ على صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي. يحتوي ماء الأرز على أحماض أمينية تساعد على تقوية الشعر.

للقيام بذلك ، سوف تحتاج إلى:

2 ملاعق كبيرة ماء أرز عضوي

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار

أضف ملعقتين كبيرتين من جل الصبار إلى ماء الأرز المخمر للحصول على سائل متجانس وسلس. انقعي قطعة من القطن في المستحضر وضعيها على فروة رأسك. اتركي القناع لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل. في اليوم التالي ، اشطفيه بالماء النظيف.

5. ضعي القناع على الشعر التالف

هذا من الأقنعة التي تصنع من أفضل ماسكات الوجه لعلاج الشعر الجاف والتالف لإنشائه سوف تحتاج:

ربع كوب أرز عضوي مطبوخ

نصف كوب ماء أرز عضوي

3 ملاعق كبيرة زيت أركان

بضع قطرات من زيت إكليل الجبل العطري

اخلطي الأرز مع ماء الأرز وزيت الأرغان وزيت إكليل الجبل العطري أو أي زيت آخر من اختيارك حتى يصبح لديك قوام كريمي. ضعيه على فروة الرأس لمدة ساعة على الأطراف ، ثم اغسلي شعرك بشامبو معتدل خالي من الكبريتات أو البارابين.