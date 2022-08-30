نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك فراخ وعاوزة تجددي بوصفة رائعة سيعشقها الجميع فقط أضيفي هذا المكون السحري في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم سوف نعرفك على أفضل طريقة تقومين بها لعمل دجاج بدبس الرمان بطعم شهي ولذيذ وسوف يعجب أطفالك كثيراً، فنحن نحتاج من وقت لآخر إلى تغيير وصفات الطعام وتجربة أطعمة جديدة ومذاق مختلف، لذلك عليك أن تجرب طريقة الدجاج بصوص دبس الرمان بالطريقة التي سنقدمها لك ولن تتوقف بعد ذلك عن عملها في منزلك.

دجاج بدبس الرمان

إذا كنت تقوم بعمل دايت فإن وجبة الفراخ بصوص دبس الرمان ستكون صحية جدا لك ولن تعطيك سعرات حرارية عالية مثل الدجاج بالطريقة العادية، وهذه الطريقة هي أفضل طريقة يمكنك تطبيقها:

المكونات

عدد ٢ من صدور الدجاج.

دبس رمان بمقدار ربع كوب.

عصير ليمون بمقدار ٢ ملعقة كبيرة.

ثوم مفروم بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

عدد ملعقة واحدة من الملح.

فلفل أسود بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

زيت زيتون بمقدار ٢ ملعقة كبيرة.

كمية بسيطة من الماء للتسوية.

طريقة التحضير

نأتي في الخطوة الأولى بوعاء متوسط الحجم ثم نضع به دبس الرمان وعصير الليمون ومقدار الثوم الذي ذكرناه.

يتم تقليب المكونات السابقة جيداً مع بعضها.

نقوم بوضع بهارات الملح والفلفل الأسود ثم نعيد تقليب المكونات مرة أخرى.

نأتي بصدور الفراخ ونغسلها جيداً بالماء والخل ثم نضعها في التتبيلة ونوزع التتبيلة عليها جيداً.

نترك صدور الفراخ في التتبيلة حوالي ٣٠ دقيقة.

يتم بعدها تحمير صدور الفراخ نصف تحميره على الجانبين في نقطتين من الزيت.

بعد ذلك نأتي بالسائل المتبقي من التتبيلة ونضعه في الطاسة ثم. نضع عليها نصف كوب من الماء.

نقوم بتغطية الطاسة ثم نجعل نار البوتجاز هادئة ونتركها لمدة من الوقت حتى ينضج الدجاج جيداً.

وبذلك تصبح صدور الفراخ مغمورة بطعم صوص دبس الرمان الشهي وتأكد بأن أطفالك سوف بحبونها كثيراً.

وبذلك نكون انتهينا من تحضير وصفة اليوم وهي تحضير دجاج بدبس الرمان وهي وصفة سهلة ومكوناتها بسيطة لا تحتاج منك إلى مجهود كبير أو وقت طويل، ونلتقي في مقال آخر مع وصفة جديدة من وصفاتنا المميزة التي ستحوز دائماً على اعجابكم.