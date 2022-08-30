المايونيز وزيت جوز الهند: لشعر مثل الحرير ويقضي علي القشرة٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة نقدم لكم المايونيز وزيت جوز الهند , حيث يعد الشعر هو تاج المرأة والرجل لذا يجب الاهتمام به والحفاظ عليه ومن أكثر الأشياء التي تغذي الشعر هي حمام الزيت أو حمام الكريم وسوف نتعرف اليوم علي كريم رائع جدا في الحفاظ على الشعر من مكونات هذا الكريم هو المايونيز الذي يعمل على ترطيب الشعر ويقضي على قشرة الرأس يقضي علي التهابات أما زيت الجوز يغذي فروة الرأس ويعطي الشعر نعومة ولمعه طبيعية يعتبر هذا الكريم الرائع هو الحل الأمثل لجميع مشاكل الشعر سوف نتعرف عليه أكثر من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل كريم المايونيز وزيت جوز الهند لشعر مثل الحرير من أول استخدام فوري2022.

مكونات عمل كريم المايونيز وزيت جوز الهند لشعر مثل الحرير وبدون قشرة نتيجة ستبهركم

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٤ملاعق من المايونيز.

٣ملاعق من زيت جوز الهند.

٤ملاعق من زيت اللوز الحلو.

٣ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

الأن معنا طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة ومبسطة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٤ملاعق من المايونيز ونقلب جيداً ثم نضيف ٣ملاعق من زيت الجوز ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بوضع ٤ملاعق من زيت اللوز الحلو ونقلب جيداً ثم نضع ٣ملاعق من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نضع الخليط في الخلاط الكهربائي نخلطه جيداً حتى نحصل على خليط كريمي ناعم جداً وخفيف نوعاً ما .

طريقة الاستخدام

نتعرف معنا علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-