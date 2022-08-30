نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عيش سوري (خبز الصاج) بدون خميرة ومكوناته موجودة في كل بيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عيش سوري، خاصة وهو أحد أنواع العيش التي انتشرت بكثرة في الفترة الماضية، وما زال الطلب عليها مستمر، ويزداد خاصة في موسم الدراسة، وذلك نظراً لأنه يتم استخدامه في عمل السندوتشات لا سيما الشاورما، واليوم، ومن خلال هذا الموضوع، سوف تعلمين كيفية عمل عيش سوري مثل ما يقول الكتاب.

أسهل طريقة عمل عيش سوري

أولاً: المقادير المطلوبة والمكونات

نصف كوب من الزيت. ربع ملعقة صغيرة من السكر. ربع ملعقة ملح صغيرة. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. كوب واحد من اللبن. عدد (4) أكواب من الدقيق.

وفي المكونات، يمكن أن نخلط اللبن بالماء، في حال لم تتوفر الكمية المكتوبة. كما ينبغي استخدام الدقيق (متعدد الاستخدامات)، وهو نوع دقيق قد يكون أكثر سعراً من الدقيق الذي نستهلكه في الكيك. أو غيره من الحلويات، وذلك لكي نضمن نجاح الوصفة التي سوف نقوم بتحضيرها فيما يلي.

ثانياً: طريقة وخطوات العمل

وللبدء في خطوات تنفيذ عمل عيش سوري، مثل ما يقول الكتاب، اتبعي الخطوات الآتية.

أولاً : نقوم بوضع جميع المكونات الجافة في عجان آلي، وإذا لم يوجد لدينا عجان آلي. نأتي بإناء عميق إلى حد ما، ثم نقلب جميع المكونات من (سكر، ملح، دقيق، بيكنج بودر)، ونخلطهم بطريقة جيدة.

: نقوم بوضع جميع المكونات الجافة في عجان آلي، وإذا لم يوجد لدينا عجان آلي. نأتي بإناء عميق إلى حد ما، ثم نقلب جميع المكونات من (سكر، ملح، دقيق، بيكنج بودر)، ونخلطهم بطريقة جيدة. ثانياً: نقوم بإضافة نصف كوب الزيت مع العجن، (رويداً رويدا)، وذلك ليختلط بباقي المكونات بشكل تام.

نقوم بإضافة نصف كوب الزيت مع العجن، (رويداً رويدا)، وذلك ليختلط بباقي المكونات بشكل تام. ثالثاً: نأتي بكوب اللبن ، ونقوم بسكبه أيضا (رويدا رويدا)، وذلك مثل ما حدث تماما مع الزيت، وحتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ملساء، لها قوام طري متماسك ولين. ثم نترك العجينة ربع ساعة لترتاح.

نأتي بكوب ، ونقوم بسكبه أيضا (رويدا رويدا)، وذلك مثل ما حدث تماما مع الزيت، وحتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ملساء، لها قوام طري متماسك ولين. ثم نترك العجينة ربع ساعة لترتاح. رابعاً: نقوم بتقسيم العجينة لكرات، (وبحسب ما تريدين من حجم)، ثم نترك العجين يرتاح أيضا بعد التكوير لعدة كرات.

نقوم بتقسيم العجينة لكرات، (وبحسب ما تريدين من حجم)، ثم نترك العجين يرتاح أيضا بعد التكوير لعدة كرات. خامساً: وهنا مرحلة الفرد بالشوبك الخشب، حيث تأخذين أول كرة، وتقومين برش القليل من الدقيق عليها، ثم قومي بفردها بسمك رفيع جداً. وكرري ذلك إلى أن تفرد جميع الكرات.

مرحلة التسوية (أهم مرحلة) في طريقة عمل عيش سوري

وهنا نقوم بالإتيان بطاسة بنفس حجم العيش، والذي قمنا بفرده مسبقا، ونقوم بوضعها على البوتجاز، ونسخنها جيداً، ثم نهدئ النار قليلا.

بعد ذلك ننظف العجين المفرود من أي دقيق، ثم نضع أول رغيف في الطاسة، وننتظر حتى ينضج أول وجه، ثم نقلب على الوجه الآخر، وهكذا، إلى أن ننهي مهمة تسوية جميع الأرغفة.

وينبغي أن نغطي العيش بعد إخراجه من الطاسة بفوطة مبللة، أو مندية، حتى لا يجف ويكون يبسا ناشفا.