نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة الفراخ البانيه المقرمشة وهتبقى لونها ذهبي بطعم لا يقاوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد البانية المقرمش من أكثر المقرمشات والوجبات المفضلة عند كثير من الأشخاص خاصة عند الأطفال وذلك بسبب طعمها اللذيذ والشهي، ولذلك نجد الكثير من ربات المنازل يبحثن ويتساءلن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن طرق لصنع فراخ بانية مقرمشة بمكونات سهلة وبأقل التكلفة مثل المطاعم، كما يبحثن عن سر التتبيلة الخارقة التي يتبعها أصحاب المطاعم لكي يستطيعوا تحضيرها لأطفالهم في المنزل.
سر تتبيلة الفراخ البانيه المقرمشة
لكي تستطيعي تحضير تتبيلة خاصة بالفراخ لكي تصبح مقرمشة يجب أن تقومي بإحضار بعض المكونات الأساسية التي لا غنى عنها، والتي تتمثل فيما يأتي:
المكونات:
- عدد ٢ بصلة متوسطة الحجم.
- عدد ٦ فصوص من الثوم المفروم. عدد ٣ بيضات بلدي.
- عدد ٢ كوب فقط من الدقيق.
- عدد ٢ كوب من البقسماط الناعم.
- كوب واحد فقط من الحليب.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من نبات الخردل.
- عدد ٤ ملاعق من الكاتشب.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من البابريكا الحارة.
- عدد ٢ ملعقة من بهارات الدجاج.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- عدد ٢ كيلو من صدور الفراخ منزوعة الجلد.
طريقة تحضير الفراخ البانيه المقرمشة
- الخطوة الأولى: في بادئ الأمر يجب أن تقومي بغسل صدور الدجاج بالماء جيداً وتركها قليلاً حتى تجف.
- الخطوة الثانية: وبعد ذلك نقوم بتحضير التتبيلة الخاصة بالوصفة وذلك من خلال فرم كلا من الثوم والبصل ووضعهم في وعاء متوسط الحجم، ثم نضيف إليهم كلا من البابريكا الحارة والكاتشب والملح والفلفل والخردل ونخلطهم جيداً حتى تتداخل المكونات معاً.
- الخطوة الثالثة: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة قومي بإحضار كيس خاص بحفظ الأطعمة وضعي به التتبيلة وصدور الدجاج ثم اتركيه فيه الثلاجة لمدة ساعتين، لكن احرصي على تقليبه جيداً كل ربع ساعة.
- الخطوة الرابعة: وفي وعاء آخر قومي بوضع البيض واللبن وأضيفي إليهم الملح والفلفل واخلطيهم حتى تحصلي على مزيج مثالي، وبعد ذلك قومي بإحضار وعاء آخر وضعي به الدقيق والبقسماط المطحون.
- الخطوة الخامسة: وفي تلك الأثناء قومي بوضع وعاء الزيت النباتي على النار حتى يسخن، ثم أحضري صدور البانية وضعيها أولاً في مخلوط البيض ثم في الدقيق وبعد ذلك في البقسماط.
- الخطوة السادسة: ثم قومي بقليها في الزيت الساخن وعلى درجة حرارة عالية، وأخيراً وبعد انتهاء الطهي قومي بإخراج الصدور وضعيها على ورق تجفيف.
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