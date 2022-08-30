نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة الفراخ البانيه المقرمشة وهتبقى لونها ذهبي بطعم لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البانية المقرمش من أكثر المقرمشات والوجبات المفضلة عند كثير من الأشخاص خاصة عند الأطفال وذلك بسبب طعمها اللذيذ والشهي، ولذلك نجد الكثير من ربات المنازل يبحثن ويتساءلن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن طرق لصنع فراخ بانية مقرمشة بمكونات سهلة وبأقل التكلفة مثل المطاعم، كما يبحثن عن سر التتبيلة الخارقة التي يتبعها أصحاب المطاعم لكي يستطيعوا تحضيرها لأطفالهم في المنزل.

سر تتبيلة الفراخ البانيه المقرمشة

لكي تستطيعي تحضير تتبيلة خاصة بالفراخ لكي تصبح مقرمشة يجب أن تقومي بإحضار بعض المكونات الأساسية التي لا غنى عنها، والتي تتمثل فيما يأتي:

المكونات:

عدد ٢ بصلة متوسطة الحجم.

عدد ٦ فصوص من الثوم المفروم. عدد ٣ بيضات بلدي.

عدد ٢ كوب فقط من الدقيق.

عدد ٢ كوب من البقسماط الناعم.

كوب واحد فقط من الحليب.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من نبات الخردل.

عدد ٤ ملاعق من الكاتشب.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من البابريكا الحارة.

عدد ٢ ملعقة من بهارات الدجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

عدد ٢ كيلو من صدور الفراخ منزوعة الجلد.

طريقة تحضير الفراخ البانيه المقرمشة