نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحواجب بنية.. اصبغي حواجبك بالحناء باللون البني السحري بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الحناء لصبغ الحواجب، حيث ترغب الكثير من السيدات بصبغ حواجبها من أجل الظهور بمظهر جميل وجذاب، نظراً أن هناك الكثير منهم يعاني من الحواجب الخفيفة وترغب في ملئ الفراغات دون الحاجة إلى استخدام الميكرو بلدنج أو استخدام مستحضرات التجميل باستمرار التي تسبب تساقط الشعر بكثرة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لصبغ الحواجب بالمنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل.

وصفة الحناء لصبغ الحواجب

يزداد البحث من قبل الفتيات عن طريقة وصفة الحناء لصبغ الحواجب باللون البني السحري المواكب للموضة، فالحناء من المكونات العشبية الطبيعية الأمنة على الشعر والجلد فمنح الجلد والشعر اللون البن المميز، فهي تستخدم من قديم الزمان من قبل أجدادنا في رسم الجسم واليدين والقدمين بأجمل النقوشات والرسومات الجذابة، كما كانت تستخدم كعلاج لالتهابات فروة الرأس واليدين، بالإضافة لعلاج القدمين وتورمهما، ففوائدها عديدة لا تحصى، فهي أمنة بشكل كبير وتعطي النتيجة المطلوبة للشخص، ويمكنك معرفة الخطوات من خلال الآتي:

في البداية يجب عمل اختبار لمعرفة هل تعاني من حساسية عند استخدام الحنة أم لا، ويتم ذلك من خلال وضع الحنة على جزء صغير من البشرة.

قم بإحضار قلم الحواجب وتحديدها على شكل الرسمة التي ترغبين فيها.

يجب اختيار لون الحناء المناسب لك ويتماشى أيضاً بلون بشرتك سواء كانت سمراء أو بيضاء.

يتم إحضار الحناء وخلطها بالقليل من الماء واستمري في التقليب حتى يصبح قوامها متجانس.

ينبغي قبل الاستخدام تنظيف الحواجب باستخدام قطنة إزالة أي زيوت أو مستحضرات تجميل.

توضع الحناء على الحواجب مع مراعاة توزيعها جيداً.

ينبغي تخفيف الجزء الأمامي حتى يكون المظهر طبيعي.

تترك لمدة ربع ساعة أو بالكثير20 دقيقة ثم يتم غسلها جيداً بالماء.

نذكر أن هذه الحناء تظل بالحواجب من 5 إلى 14 يوم ويمكنك بعد ذلك بصبغها مرة أخرى.

وبذلك نكون قدمنا لكم وصفة الحناء لصبغ الحواجب بطريقة سهلة تستطيع كل فتاة بتطبيقها دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل، وعلاوة على ذلك أن هذه الوصفة لا تسبب أي ضرر بالحواجب بل تجعل الحواجب كثيفة وبشكل أكثر جاذبية.