نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل ماسكرا طبيعية ومذهلة لأجمل رموش طويلة وكثيفة وأفضل من مراكز التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الماسكرا تعتبر من أهم أدوات التجميل داخل شنطة مكياج كل سيدة وفتاة بشكل عام حيث أن العناية بالرموش من أهم ما تحتاج إليه جميع السيدات وذلك لأن الرموش الطويلة والكثيفة من أهم مظاهر جمال الوجه والذي يعمل على إظهار جمال العينين بشكل مذهل، وهناك العديد من الفتيات والسيدات اللاتي يعانين من تساقط شعر الرموش وتقصفها بشكل كبير واللاتي يلجأن إلي استخدام الماسكرا المستوردة والتي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية الضارة، وكذلك هناك من يلجأن إلي الذهاب الى مراكز التجميل والعناية بالشعر والتي تستخدم أيضا مثل تلك المواد، هناك الكثير أيضا من يلجأن إلي استخدام الرموش الصناعية والتي تعتبر من أخطر الاشياء علي صحة وسلامة العينين بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وطبيعية لعمل الماسكرا المذهلة والمميزة، وذلك من خلال طريقتنا والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية والآمنة على صحة وسلامة العينين، وكذلك أفضل وأضمن من مراكز التجميل والعناية بالشعر وأفضل من الماسكرا المستوردة بشكل كبير، لذلك فإننا نقدم لك أجمل ماسكرا طبيعية ومذهلة.

طريقة عمل الماسكرا الطبيعية ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أقوي وأجمل ماسكرا طبيعية ومذهلة لأجمل رموش طويلة وكثيفة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية بشكل كبير، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يقمن باستخدام الماسكرا الطبيعية بصورة دائمة في المنزل، ولذلك فإننا دائما ما نؤكد على ضرورة عمل طريقتنا المميزة لعمل أفضل وأجمل ماسكرا طبيعية مذهلة ومميزة في المنزل، وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الطبيعية المضافة إلى طريقة عملها وإختيار أفضلها وأضمنها وذلك من الناحية السليمة والصحية والمفيدة للبشرة والجلد وجميع السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية الماسكرا الطبيعية في المنزل بصورة دائمة.

المكونات

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة كبيرة من الكحل المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

زجاجة ماسكرا قديمة نقوم بشطفها جيدا لنضع فيها المكونات بعد الخلط.

نحضر حقنة نظيفة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء صغير، ونضع فيه ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ثم نحضر نصف ملعقة من النشا، حيث أنها تعمل على كثافة الرموش، ونضيفها على جل الصبار مع المزج الجيد. ونضيف نصف ملعقة من الكحل المطحون ونقوم بخلط المكونات جيدا. بعد المزج الجيد، نحضر زجاجه الماسكرا التي قومنا بتنظيفها.

نحضر الحقنة ونضع بها خليط الماسكرا، ونقوم بتفريغ المكونات في زجاجة الماسكرا مع التقليب الجيد، ونقوم بغلق الماسكرا جيدا، وبذلك تصبح جاهزة للاستخدام، وتحصلي على رموش سوداء وطويلة وجذابة.

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