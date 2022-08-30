نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لا تهملوها”.. اسباب الشعور بنغزات قلبية في سن الشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نغزات القلب يمكن ان تصيب الكثير من الاشخاص وهى عبارة عن آلام خفيفة ومفاجئة وتشعر بها لثواني ويوجد نغزات بدرجة عالية يمكن ان تمتد لساعه وهذه خطر على صحة القلب لكن لا يجب تجاهل هذا الامر اذا تكرر او حالة الاستمرار فهذا يمكن ان يكون مؤشر لوجود مشكلة صحية في هذا المقال سنعرض لكم اسباب نغزات القلب وعلاجها.

اسباب نغزات القلب:

الحالة النفسية: يوجد ترابط بين صحة القلب والحالة النفسية حيث يمكن ان تستمر النغزات عند شعور الشخص بالقلق او التوتر.

بذل مجهود: عند القيام بمجهود مفاجئ او شديد يمكن ان تحدث نغزات القلب وفى هذه الحالة يكون شيء عارض وليس مستمر.

بعض الادوية: يمكن تناول بعض الادوية يتسبب في حدوث هذه النغزات مثل ادوية القلب او التخسيس او الربو.

المكملات الغذائية: لا يجب تناول المكملات الغذائية بدون وصفة الطبيب حيث ان تناولها بدون حاجة يمكن ان يحدث نغزات القلب.

التدخين: يؤثر على صحة القلب لأنها تسبب ضرر كبير يؤدى الى نغزات القلب.

الاصابة بمشاكل في الصحة: اذا كان يوجد مشكلة في القلب او مرض السكرى او الانيميا او ارتفاع ضغط الدم كل هذا يمكن ان يسبب نغزات القلب.

تناول طعام غير صحى: الاكثار من تناول الاطعمة المليئة بالدهون والكربوهيدرات يمكن ان تسبب الشعور بنغزات في القلب.

الافراط فى مشروبات الكافيين: عند تناول مشروبات تحتوى على كافيين بكثرة هذا يحدث اضرار على القلب مثل نغزات القلب المستمرة.

اعراض نغزات القلب:

ضيق في التنفس.

وخز في الصدر.

اذا استمر نغزات القلب وازدياد في سرعة نبضات القلب هذا يؤدى ال الجلطات والنزيف الحاد ويجب على الفور التوجه الى الطبيب في حال استمرار نغزات القلب لمدة ساعه.

طرق للوقاية من نغزات القلب: