كريم الارز الكوري الرهيب لتبيض البشرة وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من أول استعمال

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عمر شويل - جدة كريم الارز الكوري الرهيب لتبيض البشرة، تعد ماسكات الأرز والنشا من أهم الوصفات الطبيعية وأكثرها فاعلية في تفتيح البشرة، وعلاج جميع البقع الداكنة، وإخفاء آثار البقع والحبوب التي غالباً ما تعاني منها الفتيات وخاصةً في سن المراهقة.

كريم الارز الكوري الرهيب لتبيض البشرة

تكثر فوائد ماء الأرز للبشرة ، والتي تتضمن تفتيح البشرة، وعلاج التجاعيد وعلامات التقدم في السن، إلى جانب فعاليته في علاج الالتهابات التي تصيب البشرة، والقضاء على علامات آثار الحبوب والبثور، بما يمنح البشرة مظهر صحي موحد اللون.

المكونات

نصف كوب من الأرز.

ملعقتان من النشا المطحون.

ملعقتان من الماء.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بطحن مقدار الأرز باستخدام المطحنة الكهربائية، حتى يتحول بالكامل إلى بودرة.

ثم قومي بإضافة مسحوق النشا إلى الأرز المطحون في وعاء واحد مناسب الحجم، واخلطيهما جيداً حتى يتجانسا معاً.

ثم أضيفي عصير الليمون والماء إلى خليط النشا والأرز المطحون، مع تقليب المكونات كلها معاً، إلى أن تحصل على ماسك متجانس القوام.

اغسلي وجهك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك.

جففي بشرتك جيداً، ثم ابدئي بتوزيع كمية الماسك الناتج على بشرتك.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة نصف ساعة.

وأخيراً قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر، ثم رطبي بشرتك بنوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الارز والنشا لتبيض البشرة

يساعد النشا على تفتيح البشرة بشكل فعال، والتي تتعرض بدورها إلى أشعة الشمس الضارة، بما قد يسبب إصابتها ببعض الحروق، وعليه يعمل النشا مزجه مع ماء الأرز في علاج تلك الحروق والآثار الغير مستحبة التي تصيب البشرة.

المكونات

ملعقة واحدة من الأرز المطحون.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة واحدة من الحليب السائل.

طريقة التحضير