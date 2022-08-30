نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيس كريم المانجو الطبيعي بمكونات بسيطة جداً ونتائج أحلى من الجاهز سيطلبوه منكِ كل يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع ارتفاع درجات الحرارة دائمًا ما يقوم الأطفال بشراء الآيس كريم من السوبر ماركت والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، كما تحتوي على المواد الحافظة؛ لذلك تفضل الأمهات أن تصنعه بيدها في المنزل، ومع انخفاض أسعار المانجو يمكنك استخدامها في ذلك؛ لذا نقدم لكم من خلال موقعنا طريقة عمل آيس كريم المانجو بكل سهولة.

آيس كريم المانجو

أنت الآن تحتاجين إلى طريقة بسيطة لتصنيع كميات كبيرة من الآيس كريم فاتبع الخطوات التي نعرضها عليك، واستمتع بألذ طعم أفضل من طعم الآيس كريم المباع في السوبر ماركت، وذلك كما يلي:

المكونات

حبتان كبيرتان من المانجو، ويفضل المانجو السكري.

كوب من بودر الكريم شانتيه الخام.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

كوب كبير من اللبن.

كيس من اللبن النيدو.

طريقة التحضير

عليك في البداية تقطيع المانجو قطعًا صغيرة.

ضعيها في الخلاط، وضعي عليها كوب اللبن الحليب، وقومي بتشغيل الخلاط.

بعد ذلك قومي بتصفيتها جيدًا واستخدمي المضرب الكهربائي في خفقها.

ضعي مع المكونات كيس اللبن النيدو وشغلي المضرب.

ضعي الكريم شانتيه بالتدريج.

الآن ضعي السكر، وتأكدي من أن الطعم محلى كما تودين.

أنت الآن قد انتهيتي من تكوين خليط الآيس كريم، فعليك بإحضار أكواب من البلاستيك المخصصة لعمل الآيس كريم، وإن لم تتوفر لديك عليك بإحضار أكواب عادية.

قومي بوضع الخليط في الأكواب بالتساوي، ثم عليك باستخدام عصيان خافض الحرارة بها.

غطي أكواب الآيس كريم، وحاولي أن تفرغي لها مكانًا داخل الفريزر حتى لا تلتقط رائحة ما به.

اتركي الآيس كريم في الفريزر لمدة لا تقل عن الثلاثة ساعات.

بعد ذلك اخرجي الخليط من الفريزر، وتأكدي من أنه أصبح مثلجًا.

قومي بإزالة الغطاء، وعليك بمسك العصيان لتخرجي الآيس كريم من الأكواب وبالهناء والشفاء.

في نهاية مقال آيس كريم المانجو فقد قدمنا لكم طريقة تحضير ألذ آيس كريم طبيعي بالمانجو الطبيعية بدلًا من استخدام المواد ذات الألوان المصنعة، فكمية المانجو البسيطة ستجعلك تقومين بتحضير كميات كبيرة من الآيس كريم وتوفري الكثير، فحاولي دائمًا أن تصنعي ما يفضله أولادك في المنزل بدلًا من شرائه.