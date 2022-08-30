نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية لكل العرايس.. خلطة تفتيح البشرة والجسم كامل وإزالة البقع وآثار الحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم المرأة العصرية بإبراز جمالها لذا تبحث عن خلطة تفتيح البشرة والجسم حيث أكد خبراء التجميل دور الأعشاب والطب البديل في التخلص من الكثير من مشاكل البشرة وذلك باستخدام مكونات اقتصادية بسيطة بعيدًا عن استخدام مستحضرات التجميل والكريمات المكلفة، ودون الحاجة إلى الذهاب لصالونات التجميل باهظة التكلفة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

خلطة تفتيح البشرة والجسم

تهتم النساء بجمال بشرتها وجسدها لذا تتفق أموال طائلة لتبيض البشرة والجسم ومنحهم النعومة والنضارة المطلوبة ولحسن الحظ هناك العديد من الخلطات الطبيعية القادرة على تبييض الوجه والجسم بمكونات اقتصادية بسيطة.

الوصفة الأولي

تتمثل في عمل مقشر رائع من العسل والسكر قادر على التخلص من الجلد الميت وإعادة الحيوية والنضارة، يمكن تطبيق هذه الوصفة بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

2 ملعقة من العسل.

مقدار ثلاثة ملاعق من السكر.

القليل من زيت الزيتون.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى نحصل على قوام متماسك سهل الفرد.

يوزع الخليط على الوجه وعلى أي جزء من الجسم.

يترك لمدة نصف ساعة ثم نقوم بإزالته عن طريق الفرك بحركات دائرية لطيفة بأصابع اليد.

نغسل الوجه والجسم بالماء ويفضل وضع أي كريم مرطب لترطيب وتهدئة البشرة.

الخلطة الثانية

تعمل هذه الوصفة على تنقية البشرة وتوحيد لونها بسرعة، كل ما عليكِ فعله هو اتباع التالي:

المكونات

ملعقتان من الترمس المطحون.

2 ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

نخلط مقدار كل من الترمس المطحون مع عصير الليمون حتى يتحول الخليط إلى قوام ناعم.

البدء في تطبيق الخليط على الوجه والجسم.

يترك الخليط لمدة 30 دقيقة ثم نغسل الوجه والجسم بالماء.

ينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المثالية.

في نهاية مقال خلطة تفتيح البشرة والجسم حيث تم التعرف على العديد من الخلطات الطبيعية القادرة على إعادة الحيوية والنضارة والإشراق للبشرة بمكونات منزلية بسيطة سواء عن طريق عمل مقشر السكر والعسل وزيت الزيتون أو من خلال تطبيق قناع الترمس والليمون.