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عمر شويل - جدة كلمات تجذب الرجل عبر الهاتف، وتجعله بين يديك كالطفل، لكن تحتاجين سيدتي بعض الجهد، والتخطيط، والوقت، فمن الطرق العجيبة بالفعل في جذب قلب الرجل هو محادثات الهاتف، حيث يريد الرجل دائما الشعور بأنه ما زال مرغوبا، وأنه محط انتباه وجذب لحبيبته (زوجته)، والكلمات، هي السلاح الأقوى، لكن لا بد أن تكون ثقتك بنفسك عالية، وفي ذات الوقت مثيرة للانتباه، كما يجب أن تثبتي لرجلك أنك دوما ما زلتي مثيرة، ومرحة، وخفيفة الظل، ومحبة للحياة.

جذب الرجل بالكلام في الرسائل

إن الاستماع الفعال، وحده يجعل الرجل يشعر بالاهتمام، والإنصات أثناء الكلام مع المشاركة، هو إخبار بشكل مباشر بأنك مهتمة به، لكن هناك مجموعة من العبارات، والجمل تثير زوجك وتجذبه تجاهك، وهذه مجموعة من الكلمات التي تجذب الرجل عبر الهاتف.

أنا أحتاج إليك بشدة، لأنك أماني، وحمايتي.

شكراً، لأن حياتي أفضل بكثير، وأنت معي.

عندما تطيل الغياب عن البيت، فإني أفتقدك، من فضلك، لا تتأخر.

أريد أن أرتمي في أحضانك، أريد قضاء الليلة معك اليوم.

أنا إذا كنت ملكا لأحد، فلن أكون سوى لك حبيبي.

وجودك بجانبي يشعرني، وكأني ملكت الدنيا وما فيها.

كلمات يحب الرجل سماعها من زوجته في الهاتف

يجب أن تراعي المرأة العروس، كل ما يحب أن يسمعه الرجل منها، أثناء الحديث معها في الهاتف، فمن كلام الحب، والحنان، يأتي الإحساس بالحب والرومانسية، فلا تكوني بخيلة بالكلام الطيب إلى زوجك، طالما أنتي متأكدة من أنه يقدر الكلمة الطيبة، وإن لم يقدرها، فاجعلي خلقك في طرق الحديث معه هادئة، وحتما سيقدرك يوما ما، وإن تظاهر بالجمود، وإلى أهم العبارات التي يحب الرجل سماعها من زوجته، أو من خطيبته.

وجودك إلى جانبي، يجعلني أشعر بأنني قادرة على مواجهة تحديات الحياة، وبدونك أنا لا أستطيع.

أنا بانتظار مشورتك دوماً، فما رأيك في الموضوع الفلاني؟، لا أستطيع فعله إلا بعد أن تقول لي، افعلي.

أعشقك، وأحبك، وأذوب في تفاصيلك، فلا تبخل عليا بمكالمة كل يوم، وأنت في عملك يا حبيبي.

الاهتمام بك، هو كل حياتي، أنت أبو أولادي، وقرة عيني في حياتي الدنيا، ربنا يبارك لي فيك.

وبطبيعة الحال، فإن لك الحرية في هندمة الكلام، واختيار الكلمات، إلا أن كل ما سبق، كان استرشاديا سيدتي الفاضلة، فابحثي، واختاري عن كل أنيق من الكلمات، كي لا تشك أبدا في نفسك، وكوني له أمة، يكن لك عبداً لله طائعا الله فيك.