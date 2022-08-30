نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الارز البسمتى على أصولها بالطعم المبهر اللذيذ مثل مطاعم حضرموت في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك أنواع متعددة من الأرز ويعد الأرز البسمتي واحدًا منهم بل وأهمهم؛ حيث يتم إعداده في العديد من البلدان العربية فلن تجد سفرة في إحدى هذه البلدان إلا وبها الارز البسمتي طبقًا رئيسيًا بها، فتقوم بلاد المملكة السعودية بطهيه مع الكبسة وهو ذات لون ورائحة جذابة، والبعض لا يعرف طريقة تحضيره إلا إنها في غاية السهولة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الارز البسمتي بكل سهولة

طريقة عمل الارز البسمتى

تعد طريقة الارز البسمتي من أسهل طرق تحضير الأرز إلا أن البعض يجهلها، لذلك قررنا أن نقدمها لكم فيما يلي:

مقادير الارز البسمتى بالكركم

كوب كبير من الأرز البسمتي.

حبة واحدة من البصل.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

فص متوسط الحجم من الثوم.

حبتان من الطماطم.

ثلاثة ملاعق من الزيت.

ملح طعام حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة من الكمون.

طريقة عمل الأرز البسمتي الاصفر حضرموت

يتم غسل الأرز بشكل جيد ثم يوضع في كمية مناسبة من الماء، ويترك لمدة ساعة حتى يتضاعف حجم الأرز.

يوضع الزيت في وعاء عميق، ويترك حتى يصبح ساخنًا.

نضع الكركم به ومعه الزنجبيل والكمون ويتم التقليب جيدًا، وبعد أن تتصاعد الرائحة نقوم بفرم الثوم وتقطيع البصل إلى جوانح.

يوضع البصل أولًا حتى يذبل، ثم نضع الثوم ويقلب.

جاء الآن وقت الطماطم فقشريها وقطعيها إلى قطع صغيرة، ثم ضعيها على المكونات وقلبي جيدًا.

الآن اسكبي الماء بمقدار كوبين من الماء كل كوب من الأرز البسمتي.

ضعي الملح والفلفل الأسود وقلبي، واتركي الماء حتى يغلي.

ضعي الأرز المغسول عليهم واتركيه حتى يغلي الماء جيدًا، ثم قومي بتغطية الوعاء وهدئي النار تمامًا.

بعد ذلك عليك برفع الغطاء قليلًا بعد أن تتأكدي من نضجه.

ضعيه في أطباق التقديم بجانب العديد من الأطعمة.

في نهاية مقال طريقة عمل الارز البسمتى فقد عرضنا عليكم أسهل طريقة لتحضير طبق من الأرز البسمتي، وعليك وضعه بجانب الكثير من الأطعمة؛ حيث يمكن وضعه مع الدجاج أو اللحوم وغيرها، فجربيه بهذه الطريقة ونعدك ألا تقومي بعمله بأي طريقة أخرى.