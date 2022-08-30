نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك ملعقة شوفان وملعقة قهوة… فتحي بشرتك وأزيلي البقع والتجاعيد وآثار الحبوب بمقشر منزلي قوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طالما وجدنا العديد من الفتيات يبحثن عن طريقة يصنعن من خلالها مقشر منزلي قوي يمكن من خلاله التخلص من كافة الأوساخ التي تتعلق بالبشرة، وكذلك الجلد الميت الذي يعطي للبشرة منظر باهت، وغير حيوي بالمرة، حيث أن التوجه لكل ما هو طبيعي يعتبر الحل الأمثل لمشكلات البشرة على وجه الخصوص، وذلك لأنها تعتبر المنطقة الرقيقة في الجسم، ولهذا سنقوم سوياً بصنع أفضل مقشر على الإطلاق.

مقشر منزلي قوي

هناك فتيات كثيرات قمن بتجربة فئة كبيرة من المقشرات الكيميائية التي تتواجد في الصيدليات، وكذلك في مراكز التجميل، والنتائج كانت غير مرضية لهم على الإطلاق، حيث أنهم أشاروا إلى أنها ألحقت الضرر بهم أكثر من الفائدة التي حصلن عليها، ولذلك اتجهن لصنع المقشر قي المنزل بطرق طبيعية حتى وإن لم تعطهم الاستفادة لن تضرهم، وإليكم المقشر السحري الذي سيمحو عنكم مشاكل البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة من القهوة الخشنة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من مياه الورد.

ملعقة صغيرة من لبن البودرة.

طريقة التحضير

لكي تستفيدي من أي مقشر يجب أن تتأكدي قبل تطبيقه من أن بشرتك نظيفة جداً، ولا يوجد بها حبوب نشطة، حيث أن الحبوب النشطة تحتاج إلى معاملة خاصة.

في البداية نضع المكونات في طبق عميق، ونقوم بمزجها سوياً، ولكن نجعل مياه الورد، بالإضافة إلى زيت الزيتون هم الإضافة الأخيرة.

بعد ذلك نغسل وجهنا أو أي مكان في الجسم جيداً، ومن ثم نقوم بتسليط البشرة لبعض من بخار الماء حتى تتفتح المسام، ومن ثم تستفيد من المقشر، فتخرح كافة الرواسب الموجودة بداخلها، وكذلك الجلد الميت.

بعد ذلك نقوم بتطبيق الخليط الذي حضرناه على الوجه، ونقوم بفركه من خلال الحركات الدائرية الرقيقة لنتخلص من أي شيء غير مرغوب به.

ومن ثم نتركه لمدة 10 دقائق حيث أن مكونات الخليط فيها قدر كبير من الفوائد، فدعوا البشرة تستفيد منها بأكبر قدر ممكن.

وبعد مرور هذا الوقت علينا أن نزيله من على البشرة من خلال المياه الفاترة، ومن ثم نجفف البشرة جيدًا، ونمرر عليها قليل من الثلج، والمرطب، ونكرره مرة واحدة في الأسبوع.

في النهاية نود أن نوضح أمر ما حول طريقة مقشر منزلي قوي التي ذكرناها لكم، وهي أنها تعد مقشر، وكذلك ماسك مغذي للبشرة، فيمكنكم استخدامه كما يحلو لكم، والاستفادة منه بالقدر الذي تحتاج إليه البشرة.