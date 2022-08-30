نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج، تلعب القهوة دوراً حيوياً في تفتيح البشرة والحفاظ عليها موحدة اللون، بما يجعلها تدخل في الكثير من الوصفات والماسكات سواء الطبيعية أو الجاهزة التي تعمل على علاج الاسمرار والبقع الداكنة التي تصيب البشرة.

مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج

المكونات

ربع كوب من مسحوق القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

كمية قليلة من ماء الورد.

طريقة التحضير

قومي بمزج مسحوق القهوة مع الحليب السائل في وعاء واحد مناسب الحجم، ثم قلبي المكونين معاً حتى تحصلي على عجينة متجانسة القوام.

ثم أضيفي ماء الورد إلى الخليط الناتج، مع مزجه جيداً، حتى تحصلي على ماسك متجانس.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء الدافئ والغسول المناسب لنوع بشرتك.

قومي بتوزيع الماسك على بشرتك بعد تجفيفها تماماً، مع تدليك بشرتك بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ثلث ساعة، أو حتى يجف تماماً.

وأخيراً اغسلي وجهك ورقبتك بالماء الفاتر.

وصفة القهوة والشوفان لتقشير البشرة

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

قومي بمزج جميع المكونات السابقة معاً في إناء واحد مناسب الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

بعد غسل بشرتك بالماء والغسول أو الصابون.

ابدئي بتوزيع الماسك على المناطق التي تعاني من الاسمرار بشكل جيد، مع تدليك بشرتك بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة 20 دقيقة، أو حتى يجف تماماً.

ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرة (للبشرة الجافة) أو مرتين (للبشرة المختلطة والدهنية) في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة القهوة ومسحوق الكركم لتفتيح الوجه والرقبة

ملعقة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات الثلاثة معاً في وعاء واحد، مع التقليب المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

طبقي الماسك على بشرة وجهك ورقبتك جيداً، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة.

وأخيراً اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار تلك الخلطة مرة واحدة أسبوعياً، وستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر بياضاً ونضارة.

وصفة الأرز والحليب لتبيض البشرة

هذه الوصفة من أهم الوصفات التي تساعد علي تبيض الوجه نحتاج الى ملعقة كبيرة من الأرز المطحون وملعقة كبيرة من الحليب البودرة وملعقة كبيرة من الزبادي، يتم خلطهم سويا، ثم نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة، نكرر هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع. يجب علي كل فتاه تقشير البشرة كل فترة وذلك للتخلص من الجلد الميت كما أنه يعمل علي غلق المسام المفتوحه فقد ذكرنا لكم طريقة عمل مقشر القهوة والسكر لتقشير البشرة حيث أن هذا المقشر له دور فعال في إزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال سوف تلاحظ النتيجة كما أنه يسا في التخلص من تصبغات البشرة

تقشير البشرة بالجيلاتين

يمكن عما مقشر طبيعي في البيت بمكونات طبيعية وسهلة هذا المقشر الطبيعي مكون من الجيلاتين والحليب وزيت اللافندر، فقومي بخلط المكونات الثلاثة مع بعضهم ثم قومي بعمل حمام ماء ساخن واترك حتي يبرد ثم قومي بوضع القناع على البشرة ويترك لمدة عشر دقائق ثم يتم غسل البشرة بالماء