نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتين لعمل ايس كريم المانجا الصحي وبالحليب المكثف المحلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الايس كريم الصحي بنكهات متعددة بمكونات بسيطة في المنزل باستخدام الخلاط، يمكنك الآن عدم إحضار أي نوع من أنوع الايس كريم التجاري، وهذا لأنه مليء بالمواد المحافظة والملونات التي قد تصيب الأطفال والكبار بالأمراض، لذلك نحن الآن حريصين على إحضار وصفة مميزة ذات طعم رائع وصحية في ذات الوقت.

طريقة عمل ايس كريم المانجا

بما أن موسم المانجا الآن وتحرص ربات المنازل على إحضارها من أجل التخزين وعمل العصائر والمربى، فلنتعرف الآن على طريقة صنع الايس كريم منها:

نصف كيلو مانجا.

كوبين من الزبادي.

ملعقتين عسل أبيض للتحليه، تستطيع إضافة سكر إذا كنت ترغب

طريقة تحضير ايس كريم المانجا الصحي

تقوم بإحضار محضرة الطعام، وأبدأ بوضع جميع المكونات التي تم ذكرها في الأعلى، ويجب ان تكون المانجا مثلجة، تصل إلى قوام كريمي، قم بوضعها في وعاء نظيف مستطيل أو اي شكل، واحرص على تركها في الفريزر مدة تصل إلى ست ساعات كاملة، يمكنك تقديمها في نهار الصيف مع أي صوص ترغب في وضعه عليها.

طريقة عمل ايس كريم المانجا بحليب مكثف المحلى

يمكنك الآن استخدام حليب مكثف محلى لعمل أشهى ايس كريم يمكنك تناوله على الإطلاق وإذا كنت تريد نكهة أخرى غير نكهة المانجا مثل الكيوي والفراولة والفستق، وغيرها من النكهات المميزة التي لا يمكنك مقاومتها، فأحرص على التعرف على المقادير الآن.

مقادير عمل ايس كريم المانجا

نصف كيلو مانجا مثلجة.

نصف كوب حليب مكثف محلى.

كوب كريم شانتية سائل أو بودرة (إذا اخترت البودرة قومى بإضافة كوب إلا ربع حليب مثلج).

قطع مانجا مربعة للتزيين

طريقة تحضير ايس كريم المانجا