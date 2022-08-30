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عمر شويل - جدة حضر الجبنة الكريمي الشهيرة في دقائق بألذ طعم ومكونات من المنزل، الجبنة الكريمي التي يعشها الأطفال أكثر من أنواع الجبن الأخرى، لذا تبحث الأمهات عن طرق تحضيرها في المنزل بنفس الطعم ومكونات بسيط، حيث تعتبر الجبنة الكريمي أحد أسهل أنواع الجبن التي يمكنك صنعها في المنزل بمكونات متوفرة في كل مكان وطريقة إعداد سهلة جداً، كل ما عليك هو إتباع عدة نصائح لتحضير جبنة كريمي بقوام ناعم سهل الفرد بالإضافة إلى طعم لذيذ بكل تأكيد.

حضر الجبنة الكريمي الشهيرة في دقائق

تتكون الوصفة من العناصر التالية :

2 لتر حليب كامل الدسم طبيعي قدر المستطاع.

5 ملعقة كبيرة من عصير الليمون (75-80) جرام.

3/4 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة من الزبدة ( اختياري).

طريقة تحضير الجبنة الكريمي بألذ طعم

يتم وضع الحليب في وعاء على نار هادئة حتي يتم تسخين الحليب ليقترب من درجة الغليان بدون أن يغلي، في كوب يتم استخراج الليمون وعند بدء الغليان يتم غلق النار وإضافة الليمون والتقليب برفق مع إزالة الوعاء من على الموقد، نلاحظ بدأ فصل الحليب وتحويله إلى تكتل من الجبن وسائل باللون الاصفر، يترك حتى يبرد قليلاً ثم يتم تصفية الخليط في مصفاة داخلها منشفة قطن غير سميكة ونظيفة بكل تأكيد ويمكنك إضافة القليل من الماء البارد عليها لتسهيل عملية العصر نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

جبن كريمي بمكونات من المنزل

يتم عصر الجبن واستخراج السائل منها تماماً، ثم يتم التوجه للخطوة الثانية والتي تعمل على تماسك الجبن وتحويلها إلي قوام كريمي، يتم وضع الجبن في محضرة الطعام الكهربائية ثم إضافة الملح والذي يتراوح بين نصف ملعقة صغيرة الى ملعقة صغيرة ويعتمد على الذوق العام، إذا كنت تريد استخدام الجبنة الكريمي في عمل التشيز كيك او الحلويات يتم تقليل كمية الملح بكل تأكيد، ثم يتم إضافة ملعقة أو ملعقتين من الزبدة وهذه الخطوة اختيارية ولكنها تعمل على استبدال الماء بالدهون للحصول على قوام كريمي تماماً يشبه الجبنة الكريمي التي يتم بيعها في المحلات.

ثم يتم الخلط مرة أخري بواسطة محضرة الطعام حتى الحصول على قوام كريمي، في حالة عدم تماسك الجبن عند الخلط يتم وضع القليل من السائل الناتج من فضل الجبنة بمقدار ملعقة فقط، يتم وضع الجبنة الكريمي بعد تحويلها لقوام كريمي تماما في القالب الخاص بالاحتفاظ بها في الثلاجة مع العلم أن الجبنة الكريمي يمكنك الاحتفاظ بها لمدة تتراوح بين 6 ايام الي اسبوع مع مراعاة تغليفها في أثناء الحفظ في الثلاجة.

تحضير جبنة الكيري

يمكنك تحويلها إلى قطع صغيرة قبل الاحتفاظ بها لكي تشبه الجبنة الكيري التي يعشقها الأطفال تماماً، كل ما عليك هو إضافة ملعقة من زيت الذرة مع ملعقتين من السائل المفصول عن الجبنة في البداية والخلط في محضرة الطعام ونلاحظ أن القوام بعد الخلط أكثر خفة من القوام السابق، يتم تحضير وعاء سيليكون يتكون من مربعات صغيرة الخاص بالحلويات ووضع الجبنة الكريمي في تلك القوالب والاحتفاظ بها في الثلاجة، كما يمكنك إضافة نكهات علي الجبنة الكريمي أثناء تحضيرها حيث يمكنك إضافة روزماري، زعتر أو ثوم بودر.