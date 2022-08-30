نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلطة النشا الرهيبة تخلصي من أسمرار تحت الإبط نهائياً لن تصدقي النتيجة مجربة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجه الكثير من السيدات العديد من مشكلات البشرة والجسم المتنوعة والتي تشعر بالانزعاج من تواجد هذة المشكلات، ومنها هو وجود اسمرار في مناطف معينه في الجسم مثل منطقة تحت الإبطين وايضا في المناطق الحساسة وترجع هذه المشكلة لبعض العوامل المتنوعة التي تتعرض لها البشرة، وتلجأ بعض السيدات إلى البحث عن العديد من الوسائل حتى يمكن التخلص من هذه المشكلة ونستخدم النشا كمكون طبيعي لتبييض الابط. وصفة النشا لتبييض الإبط وصفة الليمون والنشا لتبييض الإبط المقادير ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة. طريقة الاستخدام نقوم بتنظيف منطقة الإبط بشكل جيد من الشعر الزائد حتى لايكون هناك اي شعر به ويكون نظيف على أكمل وجه.

نأتي بإناء صغير ونضع به ملعقتين من عصير الليمون ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من نشا الذرة ونخلطهم جيدا مع بعض حتى تتشكل عجينة لينة ومتجانسة.

تفرد الوصفة على الأماكن التي بها اسمرار مثل تحت الابط والمناطق الحساسة ونفردها بشكل جيد ثم نترك الخلطة لمدة لاتقل عن ربع ساعة حتى يتم جفاف النشا بشكل تام.

يمكن اتباع تلك الوصفة باستمرار حتي تعمل علي تبييض تحت الابط بشكل ملحوظ فيمكننا استخدامها على الأقل مرة واحدة أسبوعيا.

يجب أن نحذر من تكرار استخدام تلك الوصفة لان الليمون عند وضعه على البشرة لفترة طويلة يعمل على وجود التهابات بها. وصفة النشا وماء الورد لتبييض الإبط المقادير مقدار مناسب من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ثمرة واحدة من الخيار متوسطة الحجم. طريقة الاستخدام نحضر إناء صغير ثم نقوم باضافة مقدار مناسب من ماء الورد ثم نضيف اليه ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة ونقلبهم مع جيد ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من الجليسرين ثم نقوم بتقطيع ثمرة واحدة من الخيار متوسطة في الحجم واضافتها علي الخليط.

تفرد الوصفة على منطقة تحت الابط جيدا لمدة 60 دقيقة حتي تعمل علي امتصاص الجلد لها حيث تساعد هذه الخلطة في فتح المسام الجلد وخاصة استخدام ماء الورد.

نقوم باتباع استخدام تلك الوصفة بشكل يومي تساعد على تفتيح هذه المنطقة وترطيب البشرة بشكل طبيعي.

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