أخلطي كريم بانثينول وكركم وضعيه لبشرتك بياض كالثلج هتخليكي زي ملكات الجمال

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عمر شويل - جدة كنز خطير نقدمه إليكي لتبييض الوجه بشكل دائم وإلى الأبد مع الإحتفاظ بنظافة بالبشرة وترطيبها، وهى وصفة كريم بانثينول والكركم فسواد البشرة من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة للفتيات، ومشكلة التجاعيد وظهور الترهلات والخطوط البيضاء من أكثر المشاكل التى تواجه الفتيات وبصفة خاصة السيدات المتقدمين فى العمر فكريم البانثينول والكركم من الوصفات الرائعة التى تزيل كل إسمرار الوجه لأن البانثينول يحتوي على مواد طبيعية تساعد على تبييض وتفتيح البشرة، ويحتوي أيضا على مواد تساعد على ترطيب البشرة والكركم أيضا أصله من الطبيعية فله العديد من الفوائد للبشرة وللشعر أيضا فهو يمنح البشرة النضارة والإشراق، ويغذي البشرة، ويعمل الكركم على شد تجاعيد الوجه، والكركم له إستخدام أيضا فى وصفات لصبغ الشعر بألوان جذابة، ويدخل الكركم فى العديد من وصفات الأكلات، ويدخل أيضا فى عمل البهارات، وتتكون الوصفة التى سوف نقدمها من كريم البانثينول والكركم والجلسرين والفازلين والزبادى والنشا فتلك الخلطة تتوافر مكوناتها فى كل منزل وتتوافر أيضا بأسعار تناسب جميع الفتيات. مكونات عمل وصفة كريم البانثينول والكركم لتبييض الوجه أربعة ملاعق كبيرة الحجم من كريم البانثينول

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجلسرين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا طريقة عمل وصفة كريم البانثينول والكركم لتبييض الوجه نحضر بداية وعاء مناسب ثم نضع به كريم البانثينول والكركم ويتم التقليب جيدا، وبعد ذلك نقوم بوضع باقى المكونات من الجلسرين والفازلين والزبادي والنشا.

وبعد ذلك نقوم بتقليب جميع هذه المكونات حتى نحصل على خلطة كريم البانثينول والكركم المتجانسة والمتداخلة مع بعضها البعض.

ثم نقوم بوضع خلطة كريم البانثينول والكركم على الوجه ويتم توزيعها جيدا، ويتم وضعها أيضا على منطقة الرقبة.

ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد مرور الوقت نتخلص من خلطة كريم البانثينول والكركم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

َويكرر إستخدام وصفة كريم البانثينول والكركم مرتان فى الأسبوع، وسوف نلاحظ تفتيح البشرة بعد الأسبوع الثانى وظهور الوجه جميل وجذاب.

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