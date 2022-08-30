نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك خميرة ولبن تعالي أقولك أزاي هتخلي بشرتك ممتلئة وبيضاء كالثلج وخالية من أي بقع وتصبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف الخميرة واللبن بفوائده العديدة للبشرة فهو يعتبر الحل النهائى للتخلص من سواد البشرة والقضاء على كل التصبغات الداكنة والتخلص من تراكم الجلد الميت الذي يظهر البشرة سواء لذلك نقدم إلى كل الفتيات والسيدات وصفة طبيعية سوف تجعلهم فى قمة الراحة والسعادة وتجعلهم يثقون من أنفسهم فوصفة الخميرة واللبن سوف تظهر جميع الفتيات بشكل يجعلها الأجمل فى أى مناسبة وبدون أن تخجل من نفسها لذلك نقدم مكونات هذه الوصفة الجبارة والسحرية والتى تتكون من الخميرة البيرة واللبن البودرة وعصير الليمون وزيت الألوفيرا ومطحون الحلبة والكركم فتلك المكونات عند خلطها وإستخدامها سوف تعطى نتيجة فورية فى خلال أيام قليلة بتبييض بشرة الوجه وتفتيحها عشرة درجات، وتقضى وصفة الخميرة واللبن على الهالات السوداء التى ييأس من علاجها بعض الفتيات، ولكن الخميرة مع اللبن سوف تقضى عليها إلى الأبد، وبعد كل هذا فلا داعى إطلاقا إلى اللجوء إلى شراء منتجات جاهزة مثل كريمات التفتيح أو الماسكات التى تساعد على التفتيح فى حين أنها تسبب من الجانب الآخر مشاكل كثيرة بالوجه. مكونات وصفة الخميرة واللبن لتبييض البشرة والجسم أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة البيرة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من اللبن البودرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الألوفيرا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون الحلبة

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الكركم طريقة عمل خلطة الخميرة واللبن لتبييض الوجه. الجسم أولا نقوم بتحضير إناء ثم نضع به الماء ونرفعه على نار هادئه الى أن يصبح الماء دافئ.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخميرة واللبن البودرة ثم يتم التقليب الى أن تذوب الخميرة جيدا، وبعد ذلك نقوم بوضع باقي المكونات من عصير الليمون وزيت الألوفيرا ومطحون الحلبة والكركم.

ويتم تقليب جميع هذه المكونات، وبعد ذلك نبدأ بتوزيع خلطة الخميرة واللبن على الوجه جيدا على الجسم أيضا وخاصه في المناطق الحساسة ثم نتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الوجه والجسم بالماء الفاتر ويكرر إستخدامها مرتان فى الأسبوع حتى نحصل على البياض المطلوب بإستخدام وصفة الخميرة واللبن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك خميرة ولبن تعالي أقولك أزاي هتخلي بشرتك ممتلئة وبيضاء كالثلج وخالية من أي بقع وتصبغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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