نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتبييض وتقشير الوجه والجسم بالكامل وإزالة أي خلايا ميتة وبقع غامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر القهوة وزيت الزيتون من افضل واقوى المقشرات التي تعمل على تبييض البشرة وتعمل على التخلص من الجلد الميت والقشور نهائيا حيث في الطبيعي تتواجد القشور والجلد الميت في البشرة وتجعل مظهرها بشكل غير مقبول وكذلك تصبح ذات الملمس الغير ناعم وننصح دائما بإستخدام بعض المقشرات التي تعمل على تنظيف البشرة، وقد تظهر القشور والجلد الميت نتيجة لعدم الإهتمام بالبشرة وعدم إستخدام روتين معين لتنظيف البشرة حيث يجب علينا بإستخدام الوصفات والمقشرات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه وكذلك تعمل على الحصول على بشرة بيضاء وتتعدد المقشرات المستخدمة في تبييض وتقشير البشرة ومنها المقشرات الخارجية او المستحضرات التجميلية وحيث تعتبر جميع هذه المقشرات غير صالحة لوضعها على البشرة لانها تحتوي على مواد فعالة تسبب تآكل للوجه لان الوجه حساس للغاية وننصح بإستخدام الوصفات الطبيعية والمقشرات. مكونات عمل وصفة ماسك القهوة وزيت الزيتون لتقشير الوجه والجسم خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة ماسك القهوة وزيت الزيتون لتقشير الوجه والجسم احضري طبق او وعاء صغير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القهوة وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وقومي بتقليب المكونين ببعضهما.

بعد ذلك ضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا ببعضهما حتى تتجانس وتصبح ذات قوام جيد.

بعد الحصول على القوام الجيد قومي بوضع تلك المقشر السحري على وجهك وعلى جسمك حتى تتمكنين من الحصول على تغطية وفرك الجسم والوجه لمدة خمسة دقائق.

اتركي تلك المقشر السحري على وجهك وجسمك لمدة ساعة واحدة او اكثر حتى تجف.

بعد جفاف تلك المقشر السحري قومي بتقشيرها من على الوجه والجسم قومي بغسلها جيدا بالماء البارد حتى تصبح وجه نظيف وجسم نظيف ولامع.

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