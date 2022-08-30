نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي حنة وتعالي أقولك أزاي تكثفي وتنعمي شعرك بسرعة وتتخلصي من الشيب المبكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن الشعر بالنسبة للمرأة أو الفتاة يعد زينة لها فيكون له تأثير كبير على شكلها وجمالها وعندما كان الشعر كثيف وناعم وطويل قد يزيد من جمال المرأة لذلك ترغب في أن تتمتع بهذا الشعر لكي تكون ملفتة لأنظار الآخرين، وأحيانا نجد العديد من الفتيات يعانون من مشاكل في الشعر ومن ضمنها هي مشكلة الشعر القصير أو الخشن والمجعد والخفيف أو مشكلة الصلع أو مشكلة الشيب وهي وجود الشعر الأبيض وكذلك مشكلة تساقط الشعر وتقصفه وهيشانه وغير ذلك الكثير من المشاكل، فكل هذا مزعج جدا ويجعل أي فتاة تشعر بالإحراج والخجل وأيضا تشعر بعدم الثقة في نفسها وتريد أن تتخلص منها في أسرع وقت، لذلك ينصح دائما بالإهتمام والمحافظة على الشعر لكي لا يحدث له أي ضرر فالأشياء التي ممكن أن تدهور الشعر تماما هي الصبغات الكيميائية التي تستخدم لصبغ الشعر وكذلك الكريمات والتي تساعد على تنعيمه وعلاجه من التساقط وغير ذلك، ومن أكبر المشاكل التي توجد بالشعر هي خشونة الشعر والشعر الخفيف وكذلك ظهور الشعر الأبيض أو تسمي مشكلة الشيب. مكونات خلطة الحنه لتكثيف وتنعيم الشعر وللشيب خمس ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم. طريقة عمل خلطة الحنه لتكثيف وتنعيم الشعر للشيب نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ويتم إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها جيدا ونقوم بوضع هذه الخلطة علي الشعر بعد تمشيطه.

ونتركها حوالي ساعة تقريبا وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والبلسم.

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