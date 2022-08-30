نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي مخلل الجزر المقرمش السريع بكل تكاته وأسراره وبطريقة مظبوطة والطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الجزر من الخضراوات التي تكون مفيدة بالنسبة لصحة الإنسان وهذا لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة ومن ضمن هذه العناصر هي الفيتامينات والبروتينات والمعادن فكل هذه العناصر يحتاجها جسم الإنسان، حيث أن الجزر قد يدخل في الكثير من الأكلات مثل السلطات أو المخللات أو بعض الوصفات فمن المعروف أن مخلل الجزر يعتبر من أفضل وأحلى أنواع المخللات فيمكن أن نقوم بعمله في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، ولكن نجد عدد كبير من الأشخاص يقومون بشراؤه من المحلات فالذي يتم تجهيزه في المنزل يكون مذاقه أفضل فهو يتميز بقرمشة جذابة ولذيذة وغير ذلك فأن طبق المخلل من الأطباق التي لابد من تواجدها بجانب أي أكلة، حيث يوجد الكثير من أنواع المخلل فمنه مخلل الخيار أو مخلل الجزر أو اللفت والبصل والليمون وغيرهم العديد وأن طبق المخلل يساعد على فتح الشهية وعادة نقوم بتناوله بجانب الأكلات الشعبية. مكونات عمل مخلل الجزر كيلو واحد من الجزر صغير الحجم.

كمية مناسبة من الماء.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من قشر الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي. طريقة عمل مخلل الجزر في البداية قومي بغسل كمية الجزر بشكل جيد للتخلص من الأتربة والطين المتعلق به ولابد من أن يتم تقشيره.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع الجزر على شكل شرائح أو على شكل أصابع طويلة وهذا على حسب الرغبة ثم نحضر طبق عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء تناسب كمية الجزر.

ثم قومي بإضافة خمس ملاعق كبيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من قشر الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة ونضيف ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من عصير الليمون.

ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها لذوبان الملح جيدا ثم نحضر برطمان زجاجي ونضع به الجزر ثم نقوم بوضع محلول الماء وفي النهاية نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ويتم غلق البرطمان جيدا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي مخلل الجزر المقرمش السريع بكل تكاته وأسراره وبطريقة مظبوطة والطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.