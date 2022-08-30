نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الخميرة البيرة المعجزة لتبييض ونفخ الخدود والوجه وملئ الخطوط بشكل طبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتبييض ونفخ الوجه ولها تأثير قوى وسريع هي وصفة الخميرة البيرة فالعديد من السيدات والفتيات وخاصة العروس المقبلة على الزواج يقومون بإستخدام وتجربة الكثير من الوصفات التى تسبب فى زيادة إسمرار الوجه وتسبب فى تركم الجلد الميت وتسبب العديد من المشاكل في البشرة وتؤدي إلى جفاف البشرة وتعمل على زيادة ظهور التصبغات الداكنة والبقع وزيادة الحبوب الدهنية والبثور السوداء وخاصة فى منطقة الأنف فعند إستخدام هذه الوصفات تحتاج الفتيات إلى العلاج لفترة طويلة بالإضافة إلى أنها ربما لا تكون مناسبة لبشرتك لذلك نوضح إليكى فوائد كثيرة للوصفة التى نقدمها بطريقة سهلة وسريعة بدون تعب وبدون أن تأخذ الكثير من الوقت، وتتكون هذه الوصفة من الخميرة البيرة وجل الصبار وزيت الليمون وعصير الخيار وعصير الجزر فهذه المواد تتوافر فى أى منزل وتتوافر أيضا فى أى من المحال التجارية والأسواق بأموال بسيطة جدا وفى متناول جميع الفتيات فوصفة الخميرة البيرة آمنه جدا على بشرتك سواء كانت بشرتك دهنية أو مختلطة أو جافة. إليكى مكونات عمل وصفة الخميرة البيرة لتبييض ونفخ الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة البيرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من جل الصبار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الخيار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الجزر

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من نشا الذرة طريقة عمل وصفة الخميرة البيرة لتبييض ونفخ الوجه نحضر فى البداية وعاء مناسب ثم نضع به الخميرة البيرة وجل الصبار وزيت الليمون وعصير الخيار وعصير الجزر والنشا.

ثم يتم مزج جميع مكونات وصفة الخميرة مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع وصفة الخميرة على جميع أجزاء الوجه بعيدا عن ملامستها للعينين ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تجف.

وبعد ذلك نقوم بالتخلص من آثار خلطة الخميرة عن طريق تنظيفها بالماء الفاتر، ويكرر إستخدامها ثلاثة مرات في الأسبوع.

وسوف نلاحظ الوجه أبيض وأصبح ممتلئ فى منطقة الخدود بعد ثلاثة أسابيع من إستخدام وصفة الخميرة الخطيرة، والتى تظهر الوجه بشكل جميل وجذاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الخميرة البيرة المعجزة لتبييض ونفخ الخدود والوجه وملئ الخطوط بشكل طبيعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.