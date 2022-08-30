نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا وكريم جليسوليد لتفتيح وتبييض جسم العروسة وإزالة الجلد الميت والتصبغات نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد الدلكات التي تعمل على تقشير الجسم وتعمل على تنظيف الجسم وكذلك تعطي الجسم كل النقص منه، حيث تعاني الكثير من الفتيات من مشكلات الجسم المختلفة ومنها مشكلة خشونة الجسم ومشكلات الإسمرار حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمل اقوى الوصفات التي تعمل على تبييض الجسم وتعمل على تنظيف الجسم وكذلك تعمل على جعله لامع وسحري ويصبح ناعم حيث تلجأ البعض من الفتيات إلى إستخدام الخلطات التي يقومون بشرائها من محلات التجميل بأغلى الاسعار حيث تعتبر تلك الطرق من الطرق التي تسبب حساسية الجسم نتيجة لما تحتويه تلك الطرق من مواد فعالة تعمل على إلتهاب الجلد وننصح دائما بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الجسم بدون ترك اي اضرار او اي آثار جانبية. مكونات عمل وصفة النشا وكريم الجليسوليد لتبييض الجسم ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة النشا مع كريم الجليسوليد لتبييض الجسم قومي بتحضير وعاء او طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من النشا واخلطى النشا مع كريم الجليسوليد جيدا حتى يتجانس تماما.

بعد خلط الكريم مع النشا قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد تحضير وإعداد تلك الوصفة قومي بوضعها على جسمك ويشترط وضع تلك الوصفة على جسمك عليكي بفرك الجسم جيدا بتلك الوصفة لمدة خمسة دقائق حتى تتخلصين من القشور والجلد الميت نهائيا.

بعد الفرك اتركي تلك الوصفة على جسمك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة بعد ذلك وبعد مرور تلك الوقت قومي بفرك تلك الوصفة من على جسمك قومي بغسل جسمك جيدا بالماء الفاتر حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة للحصول على جسم ابيض ولامع.

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