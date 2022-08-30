نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي المقشرات المنزلية لتفتيح وتقشير الركب والأكواع وإزالة الأسمرار والجلد الميت في غضون دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوصفة السكر والليمون الجهنمية سوف تودعين نهائيا سواد الركب والأكواع بتأثير السكر والليمون الرهيب الذى يقوم بتقشير الجلد الميت من الركب والأكواع فتجعلها تظهر بلون أبيض وتقضى على الملمس الخشن فتجعلها بملمس ناعم جدا فالسكر من المواد الطبيعية الرهيبة التى تساعد على إزالة وتقشير الجلد الميت سواء كان من الوجه أو من جميع أجزاء الجسم، وعصير الليمون بما أنه يحتوى على أنواع كثيرة من الفيتامينات مثل فيتامين سى وغيره الكثير فهو يساعد على التبييض والتفتيح الطبيعى وتتكون الوصفة التى سوف نوضح فوائدها الرهيبة فى هذا المقال من السكر البودرة وعصير الليمون ودقيق الارز وعصير الخيار وزيت الزيتون والجلسرين فتتميز هذه الوصفة بأنها تخلص الركب والأكواع من الجلد الميت الذي يتراكم فى الركب والأكواع بسبب تراكم الأوساخ وعدم النظافة الشخصية. إليكى مكونات السكر والليمون لتقشير الركب والأكواع ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر البودرة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من دقيق الأرز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجلسرين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء البارد طريقة عمل وصفة السكر والليمون لتقشير الركب والأكواع بداية تقوم بتحضير وعاء ثم نضع به السكر البودرة وعصير الليمون وعصير الخيار ويتم التقليب.

ثم نقوم بإضافة دقيق الأرز وزيت الزيتون والجلسرين والماء البارد مع المتابعة فى التقليب حتى تتجانس وتتداخل جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح خلطة السكر والليمون جاهزة.

وبعد ذلك لابد من تنظيف الركب والأكواع بالماء الدافئ ثم يتم تجفيفها جيدا، وبعد ذلك نقوم بوضع الخلطة وتوزيعها جيدا على الركب والأكواع.

ثم نتركها حتى تجف لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد إنتهاء المدة نقوم بفركها بإستخدام قطعة نظيفة من القطن.

ثم نقوم بالتخلص من آثار خلطة السكر والليمون عن طريق غسلها جيدا بالماء الفاتر.

ويكرر إستخدام وصفة السكر والليمون يوم بعد يوم حتى نلاحظ إزالة كل الجلد الميت وظهور الركب والأكواع بلون أبيض وأفتح بكثير بعد إستخدام وصفة السكر والليمون بثلاثة أسابيع.

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