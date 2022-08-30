نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات صحية بالتمر بدون سكر وبدون فرن سهلة وسريعة وبمذاق لذيذ ومميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلويات صحية بالتمر ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الجميع، ويعشقها الصغار والكبار أيضًا، كما أنها مفيدة من الناحية الصحية فهي غنية بالتمر والشوفان والشوكولاتة الداكنة والعسل النحل والكاكاو، بالإضافة إلى أنها خالية من السكر، وقيمتها الغذائية عالية فتحتوي على عناصر غذائية عديدة، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، فلا تتطلب وقت ولا مجهود ولا فرن، كما يمكنكم تجربة حلاوة السميد الباردة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات صحية بالتمر بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات حلويات صحية بالتمر

تتكون حلويات صحية بالتمر من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

180 جم تمر.

100 جم شوفان.

120 جم فول سوداني مطحون خشن.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل.

10 جم كاكاو.

للتزيين

200 جم شوكولاتة داكنة.

فول سوداني مطحون ناعم قليلًا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلويات صحية بالتمر بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر المطحنة، ثم نضيف إليها الشوفان والفول السوداني المطحون خشن، ثم نطحنهم ناعم.

ثم نقوم بنزع النواة من التمر.

ثم نضيف التمر والكاكاو إلى المطحنة، ثم نطحنهم ناعم.

بعد ذلك نسكب الخليط في وعاء عميق ونضيف إليه العسل ونخلط جيدًا حتى يتجانس الخليط ويصبح سهل تشكيله.

ثم نشكله إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نحضر قالب صغير دائري ونضع بداخله الكرة، ثم نضغط عليها لتصبح الكرات بشكل مستدير.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقطع الشوكولاتة بالسكينة قطع صغيرة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه قطع الشوكولاتة، ثم نضع الوعاء فوق ماء ساخن ونتركها حتى تذوب.

بعد ذلك نغمس قطع الحلوى في الشوكولاتة المذابة، ثم نخرجها من الشوكولاتة ونضعها على شبكة تبريد حتى تتجمد الشوكولاتة.

ثم نضع الشوكولاتة المتبقي في كيس حلواني.

ثم نزين الحلوى بالشوكولاتة على شكل خطوط.

بعد ذلك نترك الحلوى حتى تتجمد الشوكولاتة لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 دقائق.

ثم نوزع على جوانب الحلوى الشوكولاتة، ثم نلصق الفول السوداني بجانب الحلوى.

ثم نقدم حلويات صحية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

فوائد التمر

يحتوي التمر على فوائد كثيرة هامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: