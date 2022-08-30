نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الجبنة القديمة المميزة بمذاق لا يقاوم لذيذ للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلطة الجبنة القديمة ، من أنواع السلطات اللذيذة والتي تتميز بمذاق خاص ومفضل لدي الكثيرين، كما أن طريقة تحضيرها من أسهل ما يكون، فهي لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت فقط بعض الدقائق المعدودة وستكون السلطة بعد ذلك جاهزة للتقديم، كما أنها من السلطات التي يفضل الكثيرين تناولها خاصة مع الخبز الطازج، كما يمكن كذلك تقديمها وتناولها مع الفطور.

كما يوجد العديد من الوصفات السهلة واللذيذة والتي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وبجهد قليل مثل طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة سريع التحضير بدون دقيق، أو طريقة عمل فطائر جلاش الطاسة المميزة بحشوة الجبن اللذيذة وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سلطة الجبنة القديمة.

مكونات سلطة الجبنة القديمة

مما يميز هذه الوصفة فضلا عن مذاقها اللذيذ والمميز هو مكوناتها البسيطة للغاية والمتوفر أغلبها في معظم المطابخ، كما يمكن إعادها بدون زيت أو زيادة كمية الخضار حسب الرغبة، وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه السلطة وهي كالتالي:

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين من عصير الليمون.

حبة طماطم مبشورة.

حبة فلفل حار أحمر.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

قالبين من الجبنة القديمة.

ربع ملعقة صغيرة شطة ويمكن استخدام البابريكا بدلا عنها.

طريقة التحضير

تعد هذه الوصفة من أسهل الأطباق التي يمكن تحضيرها على الإطلاق، فيتم تحضير سلطة الجبنة القديمة في دقائق معدودة بكل سهولة وبدون أدني جهد بواسطة الكبة، وسنتعرف على طريقة تحضيرها فيما يلي وطريقة التحضير كالتالي: