كريم تبيض الجسم الاسمر للابد والتخلص من التصبغات والبقع السوداء هتبقي ملكة جمال من أول استعمال 

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عمر شويل - جدة كريم تبيض الجسم الاسمر للابد، ترغب الكثير من السيدات والفتيات في الحصول على جسم أبيض موحد اللون، خالي من البقع الداكنة والتصبغات، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى البيوتي سنتر أو الكوافيرات، أو استخدام مواد كيميائية قد تضر بالبشرة، لذلك نوضح لك سيدتي بعض الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساهم في تفتيح بشرتك، وتوحيد لونها، علاوةً على منحها الترطيب والحيوية التي تحتاجها. كريم تبيض الجسم الاسمر للابد المكونات علبة صغيرة من ماء الزهر.

½ لتر من الحليب السائل.

3 علب من بودرة الأكسجين.

غسول مناسب للجسم.

صابون حجر للجسم. طريقة التحضير نضيف مقدار الحليب السائل في وعاء معدني مناسب لوضعه على النار.

ضعي الوعاء على نار متوسطة، حتى يصل الحليب إلى درجة الغليان.

ثم قومي ببشر الصابون الحجر بشراً ناعماً.

ثم أضيفي الصابون المبشور إلى الحليب الساخن.

ابدئي بتقليب الصابون المبشور مع الحليب باستخدام ملعقة خشبية، حتى تمتزج المكونان معاً.

ثم قومي بإضافة غسول الجسم وماء الزهر إلى خليط الحليب والصابون.

استمر بتقليب المكونات السابقة معاً، حتى يذاب الصابون تماماً، وتحصلي على خليط متجانس القوام.

ثم أضيفي بودرة الأكسجين إلى الخليط الناتج، وقلبيه جيداً، حتى يتكون خليط ذو قوام كريمي.

وأخيراً اسكبي الخليط في وعاء بلاستيكي، واتركيه حتى يبرد تماماً.

ثم قومي بحفظ الوعاء في الثلاجة لحين استخدامه.

اخرجي الخليط من الثلاجة، ثم قومي بتوزيع الخليط الناتج على الجسم بالكامل، واتركيه لمدة 5 دقائق.

ثم قومي بشطف الجسم بالماء الفاتر والصابون لتتخلصي من بقايا الخليط نهائياً.

ثم قومي بترطيب جسمك جيداً باستخدام كريم مرطب قوي.

احرصي على تكرار تلك الخلطة مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة الخيار والليمون لتبيض الجسم الاسمر للابد المكونات ملعقتان من عصير الطماطم.

ملعقتان من بودرة خشب الصندل.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقتان من عصير الخيار. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم.

ثم قومي بتقليب جميع المكونات جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام وقومي بوضع الخليط علي البشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم تبيض الجسم الاسمر للابد والتخلص من التصبغات والبقع السوداء هتبقي ملكة جمال من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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