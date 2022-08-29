لو مستعجلة او جالك ضيف فجاة.. اروع رز بلبن احلى من الجاهز بطعم كريمى رائع ولذيذ واقتصادى جدا بوش مكرمش بكل اسرار المحلات مش هتبطلى تعملية

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عمر شويل - جدة لو مستعجلة او جالك ضيف فجاة.. اروع رز بلبن ، هي الوصفة التي يتم البحث عنها بكثرة، وهذا الطبق بشكل خاص يشتهر بكونه ليس من الوصفات الصعبة ولا المكلفة ويحتاج وقت قصير لتجهيزه، لكن كل النساء يردن تحضير أرز بلبن طعمه شبيه تمامًا بما يمكنهن شراءه من المحلات وأفضل لذلك قررما أن نقدم لكم اليوم الطريقة السليمة لصنع الأرز بلبن ليجرج بشكل وطعم أحلى من المحلات.

لو مستعجلة او جالك ضيف فجاة.. اروع رز بلبن

المكونات:

كيلو إلا ربع كوب أرز تم غسله بالماء.

كمية مضاعفة للأرز من الماء.

كيلو لبن، وحوالي كوب سكر.

كيس نشا جاهز وكيس فانيليا.

قشطة حسب الرغبة.

الخطوات:

في قدر مناسب ضعي الماء وارفعيها على النار.

عند الغليان ضعي الأرز فيه وابداي بالتقليب حتى ينضج الأرز تماما.

ستلاحظي أثناء ذلك أن الأرز قد امتص الماء كله، وهذا الأمر عادي.

وقبل أن يجف الأرز تمامًا اضيفي الحليب وقلبي جيدا ثم حليه بالسكر.

ابدأي من هذه اللحظة بتخفيض الشعلة.

الخطوة التالية تتطلب إضافة النشا في بعض اللبن المتبقي ويمكنك استخدام الماء بدلا منه.

ثم وضعها على الأرز بلبن ولكن بدون أي توقف عن التقليب كي لا يتكتل.

ضعي الفانيليا مع القشطة وقلبي حتى تجدي أن الأرز بلبن أصبح قوامه مناسبا لك.

ضعي الأرز في الأطباق الصغيرة ويمكنك تجميله بالجوز الهند والمكسرات والزبيب.

طريقة عمل الارز بلبن بالكريم شانتيه

هذه الطريقة من أشهر ما قدمته الشيف فاطمة أبو حاتي، ومكوناتها كما يلي:

تحتاجي إلى حوالي لتر لبن.

كيلو إلا ربع أرز.

سكر حسب الرغبة.

كيس من الكريم شانتيه.

فانيليا ومكسرات للتجميل.

الطريقة: